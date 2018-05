América: Balanço positivo

Primeira mulher a comandar o América Futebol Clube, um dos mais tradicionais clubes esportivos e sociais da cidade, a empresária Wanda Maria Pereira faz um balanço positivo de seu mandato. Tendo assumido o cargo depois do afastamento por motivos de saúde do presidente eleito em 2016 Jander Rocha, Wanda se orgulha das medidas tomadas nesse curto período como presidente: “Assumi o clube em outubro de 2016, infelizmente numa situação que não esperava. Dívidas trabalhistas que somaram mais de 40 mil reais, todas as parcelas das melhorias na sauna que não haviam sido pagas somando cerca de 11 mil reais, herdamos ainda mais de 6 mil de despesas pendentes com departamento pessoal. Apesar de tudo isso, ainda conseguimos investir mais de 30 mil reais no sistema de aquecimento a gás para a piscina térmica que era a grande reclamação do associado porque não funcionava corretamente, trocamos toda a tubulação antiga de ferro por novas e modernas de PVC, reconstruímos o banheiro do ginásio, reparamos infiltrações no banheiro e teto do salão de festas que foram custosos pela complexidade, reformamos totalmente a quadra de tênis que era outro desejo antigo dos associados. Reconheço que infelizmente pela situação que herdamos o clube, ainda ficaram algum setores carecendo de reformas e modernização. Por isso, me coloco como candidata a mais um mandato na eleição dessa quarta-feira, dia 23. Acredito que agora sem as dívidas e mais familiarizada com os demandas do nosso querido América, posso realizar o que ficou faltando: Está no planejamento, a troca do telhado da piscina térmica que foi feito errado, iremos modernizar e climatizar nossa academia, temos acordos fechados com parceiros para a próxima gestão cujo objetivo é valorizar ainda mais nossos associados e funcionários. Nosso Departamento de Esportes, além da manutenção e ampliação de todos os projetos implantados em nossa gestão, irá promover melhorias no entorno da quadra de tênis para entrarmos no circuito de competições oficiais, já estamos buscando parcerias para a reforma do nosso ginásio. Nosso diretor de esportes está empenhado na revitalização do campo society, assim, nossos associados voltarão a ter um espaço para a prática do futebol com os amigos”.

Clássico é clássico!

A rodada teve clássico em Minas, no Horto Atlético e Cruzeiro até fizeram um bom jogo. A Raposa chegou com mais moral depois de vencer seu jogo pela Copa do Brasil; o Galo já estava pressionado depois de ser eliminado da mesma competição pela Chapecoense. Mesmo entrando em campo com time quase todo reserva, o Cruzeiro mostrou a força do elenco e fez um jogo bem equilibrado embora o Atlético tenha tido mais posse de bola. Porém, o alvinegro foi mais eficiente nas finalizações e saiu vitorioso com méritos. Como só tem o Brasileirão até o final da temporada, o time de Thiago Larghi terá a semana inteira para se preparar para o jogo contra o Flamengo, no sábado (26). Pelo lado cruzeirense, hoje já tem mais um jogo decisivo. O confronto contra o Racing pela Libertadores é muito importante pra garantir a vaga na próxima fase. Por isso a escalação da equipe reserva no clássico.

A Copa começou

20 jogadores se apresentarão ao técnico Tite na Granja Comary para os preparativos para a Copa do Mundo. Firmino do Liverpool, Marcelo e Casemiro do Real Madri chegarão somente depois da final da Champions no próximo sábado. Entretanto, tirando os dois primeiros dias que serão de exames pra saber em que condições cada um se apresentou, os demais dias Tite certamente usará para aprimorar seu esquema tático e suas variações. Mas, o certo é que a Copa já começou!

Rogério Silva

