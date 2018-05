Encontro Regional do Rio Doce possibilita troca de experiências e atualização técnica

IPATINGA – O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) promoveu, nesta quinta-feira (17), em Ipatinga, o Encontro Regional do Rio Doce. O evento reuniu integrantes da instituição e convidados em atividades que possibilitaram a troca de experiências e a atualização técnica. Participaram promotores de Justiça, servidores e estagiários dos municípios de Ipatinga, Coronel Fabriciano, Timóteo, Caratinga, Inhapim e Açucena.

Pela manhã, no auditório do Fórum local, a coordenadora do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa do Meio Ambiente do MPMG (Caoma), promotora de Justiça Andressa de Oliveira Lanchotti, apresentou a palestra Mediação de conflitos ambientais.

À tarde, a colaboração premiada foi tema do minicurso ministrado pelo promotor de Justiça do Grupo Especial de Promotores de Justiça de Defesa do Patrimônio Público (Gepp) Fabrício José da Fonseca Pinto.

Houve ainda um workshop para promotores de Justiça e servidores com o tema Ministério Público e o relacionamento com a imprensa, ministrado pela assessora de imprensa do MPMG Fernanda Magalhães.

Na sequência, o procurador-geral de Justiça, Antônio Sérgio Tonet, acompanhado do secretário-geral do MPMG, João Medeiros, e do promotor de Justiça Henrique Nogueira Macedo, coordenador pedagógico do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional (Ceaf), reuniu-se com promotores de Justiça da região.

O superintendente de Recursos Humanos, Junio César Doroteu, e a coordenadora da Assessoria Psicossocial, Roberta Alves, encontraram-se com os servidores.

Fonte: Superintendência de Comunicação Integrada MPMG