Estudantes de Administração participam de aula no Departamento de Comunicação e em estúdio da UNEC TV

CARATINGA – Alunos do 7º período do curso de Administração do Centro Universitário de Caratinga, através da disciplina de Marketing II, tiveram uma aula diferente na noite de quinta-feira (17). Os acadêmicos fizeram uma visita ao DECOM, Departamento de Comunicação do UNEC e a um dos estúdios da UNEC TV, estúdio este que funciona no mesmo prédio. Na oportunidade foi possível conhecer um pouco sobre as técnicas que envolvem a área da comunicação, além de saber como é desenvolvido o trabalho no setor. “A área da comunicação traz muito sobre Administração. É uma experiência que vem a somar, tanto em relação ao curso de Administração, quanto aos outros cursos”, é o que pensa Victor Tardelli, aluno do 7º período.

Profissionais que atuam na UNEC TV e no Departamento de Comunicação proferiram palestras. Eles expuseram toda a dinâmica adotada nas atividades do dia a dia, e tiraram dúvidas dos acadêmicos sobre questões ligadas à comunicação.

Para a estudante Danielly dos Santos, que também cursa o 7º período, os ganhos com a visita foram enormes. “Foi muito bom sair da rotina de sala de aula, conhecer o Departamento de Comunicação do UNEC e poder saber um pouco sobre as áreas onde a comunicação da instituição atua,” afirmou.

A diretora do Departamento de Comunicação, Solange Araújo, acredita que receber os acadêmicos e poder contribuir um pouco com o aprendizado deles, é motivo de satisfação. “É a oportunidade de ter contato com os alunos e ao mesmo tempo proporcionar uma explanação do nosso trabalho. De uma forma prática, contribuímos para a formação do acadêmico, fazendo com que muitos deles, que serão futuramente empresários e empreendedores, conheçam previamente essa ferramenta que é a comunicação, tão importante no processo do resultado e na gestão de uma empresa.”

Entender que o fenômeno da comunicação está interligado a vários setores, sobretudo, na área administrativa, foram propósitos da iniciativa, idealizada pelo professor Eugênio Maria Gomes. “Esse ‘sair da sala’ de aula é um diferencial do curso de Administração e particularmente na disciplina que ministro, o Marketing. Tivemos a possibilidade de trazê-los ao Departamento de Comunicação e à UNEC TV, para conhecer todo o aparato tecnológico e de uma maneira muito especial nossos recursos humanos, que trabalha pela comunicação da FUNEC e das suas mantidas e isso contribui de forma muito rica com o aprendizado dos acadêmicos”.