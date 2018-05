Lavrador assassinado na zona rural de Simonésia

Suspeito foi detido na região de Santa Luzia, distrito de Caratinga

SIMONÉSIA – Na manhã de sábado (19), o lavrador Almerindo Marinho Rosa, 58 anos, foi morto a tiros. O crime aconteceu no córrego do Brejão, zona rural de Simonésia. O suspeito já foi identificado e detido pela Polícia Militar.

A PM recebeu a informação de que houve um homicídio no córrego do Brejão. Uma guarnição foi até o local e encontrou o corpo da vítima ao lado de uma motocicleta. A Perícia Técnica da Polícia Civil foi acionada e constatou que Almerindo levou oito tiros, sendo seis na cabeça, um nas costas e outro no braço. Dez cápsulas vazias de munição calibre 9mm foram recolhidas pela perícia.

Os militares realizaram levantamentos e foram informados que a motivação do crime seria porque Almerindo teria desentendimento com um homem, 52 anos, e que esse desentendimento seria por questões de terras e lavouras de café, já que há um tempo o Almerindo foi meeiro do pai do suspeito. Como eram vizinhos, já tiveram discussões algumas vezes. Os militares também tomaram conhecimento de que o suspeito já teria tentando contra a vida de Almerindo, mas a arma falhou. Testemunhas relataram que a vítima foi ameaçada diversas vezes pelo suspeito.

Durante patrulhamento, a equipe da PM esteve em Santa Luzia, distrito de Caratinga, e encontrou o carro do suspeito, uma picape Fiat Strada. O veículo era dirigido pelo sobrinho do suspeito, enquanto o acusado seguia como passageiro.

Sobre o homicídio, o suspeito negou a autoria, mas confirmou que já teve desentendimento com a vítima. O carro foi vistoriado e os policiais encontraram um revólver calibre 22 com sete munições. O suspeito admitiu ser o dono da arma e alegou que ela seria para sua segurança.

O suspeito foi detido e conduzido para Delegacia de Polícia Civil.