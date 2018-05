Taxista assaltado durante ‘corrida’ até o Santa Cruz

CARATINGA – Um taxista, 38 anos, foi assaltado na madrugada de ontem. O crime aconteceu na rua José Alves Pereira, bairro Santa Cruz.

O taxista contou que um indivíduo negro, cerca de 30 anos e que trajava camisa rosa e calça jeans, solicitou uma ‘corrida’ do terminal rodoviário até a rua José Alves Pereira, no bairro Santa Cruz. Segundo o taxista, chegando ao destino solicitado, ao autor encostou algo na lateral de seu corpo e anunciou o assalto dizendo ‘perdeu, fica quieto’. O ladrão pegou 109 reais e o celular do taxista e fugiu a pé.

Foi feito rastreamento, mas o autor não tinha sido detido até o final dessa edição.