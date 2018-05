Lixo e entulho no Bairro Santa Zita

Prefeitura afirma que verificará motivo do acúmulo de lixo na Rua Tomaz Cimini

CARATINGA– Uma moradora da Rua Tomaz Cimini, Bairro Santa Zita, entrou em contato com o DIÁRIO DE CARATINGA, para reclamar da quantidade de lixo e entulho acumulado naquela localidade. Madeiras de móveis descartados e telhas estão dispensados na calçada. Moradores relatam que o espaço está sendo utilizado para descarte de todo tipo de material.

A Reportagem entrou em contato com a Prefeitura de Caratinga, que respondeu em nota, que será verificado o motivo do acúmulo de lixo no local. “A coleta de lixo domiciliar é realizada no bairro Santa Zita diariamente das 16h às 17h. Já a coleta seletiva é feita todas sextas-feiras”, citou.