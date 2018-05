PAINEL 20-05-2018

Café

A semana foi marcada por um clima tenso no mercado financeiro brasileiro. A insegurança cresceu com a decisão, na quarta-feira (16), do Copom – Comitê de Política Monetária, em manter inalterada a taxa básica de juros (Selic) em 6,5% ao ano, depois de sinalizar que a reduziria pelo menos mais uma vez. A não redução refletiu e muito no mercado cafeeiro.

O dólar apresentou forte valorização frente ao real e mesmo assim, a partir da quarta-feira as cotações do café na bolsa de café futuro em Nova Iorque, que haviam iniciado a semana em baixa, passaram para o campo positivo. Fecharam com pequenas altas na quarta, quinta-feira (17) e sexta (18). Mesmo com altas nesses três dias os contratos de café com vencimento em julho próximo perderam 140 pontos na semana.

A valorização do dólar compensou com folga a queda da semana em Nova Iorque e o mercado físico brasileiro de café movimentou-se. Com ofertas melhores, cresceu o volume de negócios. Vários lotes que estavam parados por diferenças de preços entre compradores e vendedores de 15 a 20 reais foram fechados. A frente fria que está subindo e deve chegar ao sudeste brasileiro neste domingo, ajudou a movimentar o mercado de café.

Em seu segundo levantamento sobre a safra brasileira de café 2018/2019, a CONAB – estimou que nossa colheita será de 58 milhões de sacas. Esse número já estava previsto em sua primeira estimativa, divulgada em janeiro último, e não surpreendeu o mercado. Será o maior volume de café produzido pelo Brasil em sua história. O que chama a atenção é que apesar de recorde, a produção é justa para atender nossas necessidades para a exportação.

O Conselho dos Exportadores de Café do Brasil estima entre 35 e 37 milhões de sacas no novo ano-safra (julho de 2018 a junho de 2019), e consumo interno, que em 2017, segundo a ABIC – Associação Brasileira da Indústria de Café, ficou em 23 milhões de sacas e continua crescendo. Mesmo que a produção venha a ser um pouco maior, o que restar será necessário para complementar nossas necessidades no ano-safra seguinte 2018/2019 quando teremos uma safra de ciclo baixo.

O encontro do MDB em Caratinga reuniu várias lideranças políticas na cidade, entre deputados, prefeitos, vereadores, ex-prefeitos e lideranças do partido na região. Os comentários nos bastidores da região demonstram que em 2020 teremos uma leva grande de novas “caras” disputando as dezenas de prefeituras da região. Se o MDB continua forte? Quem foi no evento tirou suas reais conclusões.

O entusiasmo do deputado Mauro Lopes em disputar seu sétimo mandato, por si só já contagia muitos dos que tiveram presença no evento dos 52 anos do MDB. Mauro se lembra de todos pelo nome, e com abraço afetivo ganha a simpatia incontestável do qual ninguém sai sem uma foto com deputado. Sem dúvida um pop star da política.

O deputado estadual André Quintão do PT, que nas últimas duas eleições esteve entre os dez deputados estaduais mais votados na “santa terrinha”, encaminhou uma caminhonete novinha para OPL (Organização do Povo que Luta) de São João do Jacutinga. Na foto, o presidente da OPL, João Gonçalves, recebendo o benefício para comunidade.

No próximo dia 26 de maio quem estará comemorando 80 anos é o ex-governador Newton Cardoso em sua fazenda, na cidade de Pitangui. Os comentários na capital mineira são que o encontro será mais um grande evento do MDB em nível estadual, e contará com a presença das maiores lideranças do partido em Minas. De lá sairão os novos rumos do partido nas eleições de 2018. Com Pimentel, com Anastasia ou candidatura própria?

O presidente do Legislativo mineiro ainda não decidiu nada quanto à sua disputa nas eleições de 2018. Os comentários eram que até então Adalclever poderia ser candidato a governador, vice-governador, senador, deputado federal ou ir para o Tribunal de Contas, menos deputado estadual. Na última semana houve quem dissesse que ele sairia como deputado estadual.

Nos bastidores da política, a hipótese de Adalclever ser mesmo candidato a deputado estadual, seria um possível acordo do MDB com o PSDB, do qual os tucanos já com candidatos a governador, vice-governador e senador definidos, restaria apenas a futura presidência do legislativo na próxima gestão para Adalclever e aí sim tê-lo no grupo, o MDB unido nas eleições de 2018 com a tucanada.

Se caso Adalclever Lopes for mesmo candidato a deputado estadual em acordo velado entre MDB mineiro e PSDB, a máxima de Carlos Drummond de Andrade, nosso poeta maior, citada pelo governador Fernando Pimentel em almoço na Expo Zebu em Uberaba “Minas o que é? Só os mineiros sabem, mas nem assim mesmo confessam o irrevelável segredo de Minas” se confirmará. Até agora ninguém sabe os segredos da política de Minas como ressaltam Pimentel e Drummond.

Os comentários nos bastidores e de amigos do vereador Rominho Costa é que ele disputará mesmo em 2020 a vaga de prefeito de Caratinga pelo MDB. Rominho, que é fiel escudeiro do deputado peemedebista Vanderlei Miranda, terá que convencer o deputado Mauro Lopes, presidente do partido na cidade junto de seu grupo, que ele é o melhor nome do partido para que o MDB volte novamente ao comando da cidade. Que Rominho tem representatividade, sim ele tem. Que o MDB está um período grande fora do poder municipal, é verdade. Só resta avisar para os outros pretendentes, né?