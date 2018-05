Alunos de Enfermagem do UNEC comemoram a semana da profissão

CARATINGA– Na última quarta-feira (16), os alunos do curso de graduação em Enfermagem do Centro Universitário de Caratinga (UNEC) fizeram uma grande manifestação em comemoração à Semana da Enfermagem nas dependências da Unidade II. A Semana da Enfermagem é comemorada, em todo o Brasil, de 12 a 20 de maio.

O festejo reuniu aproximadamente 130 estudantes de todos os períodos, professores e o coordenador, Carlos Henrique Wernersbach Guerra. Vestindo branco e carregando balões verdes, os participantes mostraram orgulho em abraçar a profissão e fazerem parte do UNEC. “O curso de Enfermagem do UNEC recebeu conceito 4 em avaliação presencial do MEC, e manteve essa nota em duas edições do Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (ENADE), em 2013 e 2016. Ficamos entre os melhores cursos de Enfermagem de Minas Gerais e do Brasil, ocupando a 26ª colocação no ranking nacional em 2013. Tudo isso graças ao empenho dos alunos e professores do curso”, declarou o coordenador.

A Semana da Enfermagem foi estabelecida para lembrar o nascimento de Florence Naghtingale (12 de maio de 1820) e o falecimento de Ana Neri (20 de maio de 1880), dois importantes nomes na história da profissão.