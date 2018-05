Governo municipal de Piedade de Caratinga comemora o Dia do Gari

PIEDADE DE CARATINGA – Em Piedade de Caratinga, o Dia do Gari foi celebrado com muita festa e alegria no Cras (Centro de Referência de Assistência Social) e contou com a presença do prefeito Edinilson Lopes e vários representantes das demais secretarias municipais.

Além do tradicional café especial preparado pela Secretaria de Assistência Social, a programação contou com momentos de descontração entre os homenageados e uma pequena apresentação musical para todos os presentes.

Na oportunidade, o prefeito Edinilson Lopes parabenizou aos profissionais elogiando a dedicação destes servidores na manutenção da limpeza da cidade. “Estamos trabalhando juntos para que a nossa Piedade de Caratinga seja cada vez melhor e um dos desafios da administração municipal é garantir uma cidade cada vez mais limpa, parabéns a todos vocês que têm nos ajudado nesse trabalho”.

O dia 16 de maio é comemorado em todo o Brasil pelos profissionais que no dia a dia têm a responsabilidade de ajudar na coleta de lixo nas ruas da cidade. Em Piedade de Caratinga, compete à Secretaria de Obras e Serviços Urbanos em parceria com a empresa licitada do setor, preservar e conservar praças, parques e jardins; manter os serviços de limpeza pública (coleta, varrição, capina) e destinação de resíduos sólidos.