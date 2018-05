Simular, entender e prevenir

PM e Secretaria de Saúde de Imbé de Minas realizam simulação de acidente para ensinar procedimentos de primeiros socorros a alunos

IMBÉ DE MINAS- Parecia mais um dia normal de aula, mas quando os alunos chegaram à Escola Estadual Manoel Joaquim Teodoro na manhã desta quinta-feira (17), uma cena chamou atenção. Um aluno havia sido atropelado. O que fazer? Eles não imaginavam, mas tratava-se de uma simulação promovida pela Polícia Militar em parceria com a Secretaria de Saúde de Imbé de Minas.

De acordo com Erick Gonçalves, secretário de Saúde, esta é mais uma das iniciativas da campanha de prevenção a acidentes de trânsito, o Maio Amarelo. Durante a simulação, os alunos ainda receberam dicas de primeiros socorros e orientações sobre a quem recorrer em situações como essa. “Importante a gente conscientizar e informar principalmente aos alunos das escolas sobre essa prevenção de acidentes. Houve uma encenação de um aluno que foi possivelmente atropelado e queríamos observar qual era a reação dos alunos, se iam acionar a Secretaria de Saúde ou a Polícia Militar. Hoje observamos que a falta de atenção no trânsito, tanto pelos pedestres quanto pelos motoristas, é a principal causa de acidentes no nosso Estado e também no nosso município. Nessa época de colheita de café observamos muitos pais carregando alunos sem capacete; os próprios alunos ou motoristas não usando os equipamentos de segurança, o cinto ou o capacete. Então, o objetivo é prevenir, porque o acidente de trânsito é a maior causa de morte e fratura, sem ser doenças transmissíveis”.

Para o diretor da escola, Célio José Soares, os alunos puderam entender como é importante acionar o socorro rapidamente em casos de acidente. “Primeiramente essa parceria é muito importante para o crescimento dos meninos. A simulação possibilitou que os meninos vivenciassem um momento real de perigo e a partir daí tomaram suas ações. Nós percebemos que alguns chamaram a direção da escola, outros tentaram chamar a polícia, que estava nas proximidades. Isso mostra que os meninos têm um instinto de reação. E foi justamente a simulação juntamente com a palestra, foi para trazer aos meninos a informação de saber para quem ligar e quais são os primeiros socorros, caso ocorrer um acidente nas proximidades da escola”.

O aluno Victor Hugo da Silva Souza participou diretamente da cena, pois ele simulou que estava sendo atropelado. O adolescente ressalta que a princípio, por falta de informações, os alunos não souberam como proceder. Por isso a importância das informações repassadas pelos palestrantes. “Estava todo mundo rodeando lá, mas achei que ninguém ia me ajudar. Depois, alguns foram ajudar, porque os professores falaram, mas acho que não iriam ajudar antes. Agora, com as orientações, os alunos entenderam melhor que tem um número para ligar e pessoas que podem auxiliar nestes casos”.

Sargento Gleidson, comandante do destacamento de Imbé de Minas, acredita que o principal objetivo do ‘Maio Amarelo’ foi atingido na escola. “O sinal amarelo do trânsito é o sinal da atenção. Queremos informar às pessoas que o trânsito é feito de pessoas e não de carros. Normalmente se dá muito valor aos veículos, às suas necessidades no trânsito, à pressa que a pessoa tem para ir para o trabalho ou para resolver algum problema e esquece que a sua pressa para o trabalho não vale mais que a vida de alguém”.

Conforme o militar, a campanha segue no município, com programação já definida. “Pretendemos trabalhar também com as crianças dos anos iniciais, no sentido da cadeirinha, como ficar dentro do carro. Esse trabalho será feito junto às escolas municipais. Também teremos blitzen nas ruas alertando as pessoas, quanto ao perigo de acidentes. Temos a estrada que dá acesso a Caratinga com muitas curvas e é comum ocorrer acidentes de trânsito. Queremos conscientizar as pessoas de que ao sair de casa para viajar principalmente, é importante estar atento às condições do veículo e do trânsito, para evitar acidentes”.