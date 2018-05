QUATRO CORRIDAS, QUATRO PÓDIOS

Amauri Rodrigues faz balanço de competições e celebra conquistas para o atletismo caratinguense

DA REDAÇÃO- O atleta Amauri Rodrigues de Oliveira faz um balanço das competições que participou nos primeiros quatro meses de 2018. Em todas ele garantiu seu lugar no pódio e representou o Programa Bolsa Atleta da Prefeitura de Caratinga.

A primeira corrida do ano foi em Carangola, no dia 7 de janeiro, em comemoração aos 136 anos da cidade. Com o percurso de 10 km, o atleta ficou em 2° lugar geral. Já no dia 25 março foi a vez da Corrida Homem de Fogo, em Manhumirim, onde Amauri completou o percurso de 8 km alcançando também a segunda colocação geral.

Em abril, o caratinguense retornou a Carangola, dessa vez para participar da Corrida da Inconfidência, que aconteceu no dia 15. Foi campeão geral. Conforme Amauri, a corrida contou com o suporte da Federação Mineira de Atletismo.

No dia 29 de abril, Amauri foi vice-campeão em uma corrida de São João do Manhuaçu. Hoje, ele participará da 2ª Corrida do Café, em Manhuaçu.

Além de ressaltar a importância do auxílio Bolsa Atleta, o atleta agradece ao apoio das empresas Rio Doce e JR Pneus.