Partido reflete o passado de olho nas eleições de outubro

CARATINGA – O MDB promoveu uma grande festa na tarde de ontem para celebrar seus 52 anos de fundação. O evento aconteceu no Salão do UNEC I e contou a presença de lideranças municipais e estaduais. Durante o encontro, presidido pelo deputado federal Mauro Lopes, foi contada a história do partido e sua participação na redemocratização do Brasil. Os emedebistas refletiram sobre o passado, mas o foco acabou sendo as eleições de 7 de outubro.