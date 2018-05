Duas pessoas feridas em acidente na MG-329, em Bom Jesus do Galho

BOM JESUS DO GALHO – Um acidente envolvendo uma Kombi e uma moto foi registrado no início da noite de sexta-feira (18) no km 27 da MG-329, em Bom Jesus do Galho. Os ocupantes da motocicleta, ambos moradores de Santa Rita de Minas, ficaram feridos.

Conforme levantamentos feitos pela Polícia Militar Rodoviária, a moto seguia sentido Raul Soares/Bom Jesus do Galho, quando o motociclista Paulo Cézar Costa de Oliveira, 27 anos, perdeu o controle de direção numa curva, invadiu a contramão e colidiu na lateral de uma Kombi, que vinha em sentido contrário.

Além de Paulo Cézar, também viajava na moto Alcino Lira de Oliveira, 25. Motociclista e o ‘carona’ ficaram feridos, ambos fraturaram a perna esquerda. As vítimas foram socorridas pelos bombeiros militares e levadas para o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, em Caratinga. Já o motorista da Kombi não se feriu.

Durante o atendimento e confecção da ocorrência foi constatado haver um mandado de prisão em desfavor de Paulo Cézar Costa de Oliveira. Ele recebeu voz de prisão e foi mantido sob escolta policial.

As causas do acidente serão apuradas.