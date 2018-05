Dnit de Caratinga anuncia 6,5 milhões em investimentos para modernizar sinalização da rodovia

Programa de Segurança e Sinalização Rodoviária – BR Legal contemplará a BR- 116, desde o km 470, em Taruaçu de Minas até o km 609, em São João do Manhuaçu

CARATINGA- A sinalização da BR-116, no trecho sob jurisdição da unidade local do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) de Caratinga será totalmente modernizada. Trata-se da liberação de recurso de R$ 6.500.000,00 pelo Programa de Segurança e Sinalização Rodoviária – BR Legal.

A informação foi confirmada ao DIÁRIO DE CARATINGA, pelo supervisor Robson Santana. De acordo com Robson, as melhorias contemplarão desde o km 470, em Taruaçu de Minas até o km 609, em São João do Manhuaçu. “Esses trechos já estavam com a sinalização vencida e nós só não iniciamos ainda porque tinha esse problema de recursos. Mas, nesta semana foi regularizado e colocado o empenho para nós. Vai nos possibilitar a pintar toda a rodovia, pintura nova, de qualidade; e a produção de placas novas, todas as placas da rodovia serão trocadas. A sinalização vertical vai demorar um pouquinho porque está na fase de produção das placas, mas a sinalização vertical já vai começar na terça-feira (22) em duas frentes, uma saindo de Taruaçu sentido Caratinga e a outra saindo de São João do Manhuaçu, sentido Caratinga. Acredito que em cerca de dois meses estaremos com esse serviço concluído”.

Robson ainda destaca outras melhorias que serão desenvolvidas no perímetro urbano de Caratinga, como parte deste projeto. “Dentro dessa pintura e sinalização prevista, vamos pintar também todos aqueles blocos do canteiro de amarelo com microesfera, então quem passar por ali à noite vai refletir e vai ter a sensação de segurança. Vai melhorar muito em toda a travessia de Caratinga”.

MAIS OBRAS

Ainda se tratando de Caratinga, mais obras estão previstas e ontem que passou pela Avenida Presidente Tancredo Neves, bairro Zacarias, próximo a agência do INSS observou que estava sendo feito um serviço pelo Dnit.

Robson explica que foi instalada uma faixa de pedestre elevada. A mudança irá proporcionar uma travessia mais segura, principalmente para quem busca os serviços da agência. “Já era uma promessa nossa desde fizemos a primeira vistoria na travessia de Caratinga. Ali existe um tráfego muito intenso de pedestres, principalmente idosos, então hoje (ontem) nosso pessoal está executando, a faixa de pedestre elevada que vai ficar no nível do passeio do INSS, vamos abrir o canteiro e fazer uma pavimentação de concreto ali; continuando a faixa elevada na rodovia até o outro lado, que é onde vamos colocar um abrigo, vai ser um novo ponto de ônibus. Para os ônibus que circulam ali pararem e a pessoa já descer e acessar a faixa de pedestre. É muito mais segurança e ali estava precisando. Até segunda-feira já faz também o passeio, para igualar a faixa e proporcionar a maior acessibilidade, inclusive para cadeirantes”.

Outros trechos também serão contemplados em breve, na BR-116, Bairro das Graças, próximo ao entreposto da Central de Abastecimento (CeasaMinas) Caratinga e nas imediações do Posto de Pesagem de Veículos – (PPV) de Caratinga, localizada no km 531 da BR-116.

“Estamos prestes a iniciar a melhoria no trevo do Ceasa, que foi uma demanda apresentada por lideranças e pelos produtores, nos comprometemos a colaborar nesse sentido. O trânsito ali de caminhões principalmente na segunda e quinta é muito intenso, então isso também está previsto no nosso planejamento. E nas proximidades do nosso posto de pesagem de veículos, vamos fazer uma melhoria para quem acessa os condomínios e chácaras, que passam por trás da balança; e o acesso de quem vai também para o presídio. Serão contemplados todos esses acessos dentro das intervenções que iremos fazer lá”.