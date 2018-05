Garimpeiros de sonhos, lapidadores da alma

Noé Neto

É tocado de profunda emoção que redijo o artigo desta semana como homenagem à Academia de Letras de Teófilo Otoni (ALTO) e seus membros, pois, na noite do último sábado (12), em uma belíssima sessão realizada no plenário da Câmara Municipal de Teófilo Otoni, tive o privilégio de tomar posse nesta honrosa agremiação literária como membro correspondente.

A felicidade que sinto, pela recomendação e aceitação de meu nome para compor o seleto grupo, deve-se ao fato de conhecer e reconhecer o tocante trabalho de difusão da cultura realizado pela ALTO que extrapola as fronteiras do Vale do Mucuri e enriquece toda a região, o estado e a nação. Através desse trabalho, fazem com que, a magnífica capital das pedras preciosas, se torne cada dia mais uma referência no campo literário.

No grandioso e intenso garimpo das Minas, onde as letras são pedras de imensurável valor, vejo os honrosos trabalhadores das ricas lavras desta qualificada Academia, exercendo o oficio de dar forma, cor e brilho à pedra bruta do pensamento. Afinal, escrever é tarefa para lapidadores da consciência, que transformando palavras em sonhos, despertam nossos sentidos para captar a insana realidade.

O sábio garimpeiro reconhece que o valor da pedra nem sempre se encontra em seu tamanho, mas sim na sua composição, na essência. Assim são as letras, que pelas habilidosas mãos dos nobres amigos se tornam compostos de felicidade e ganham sonoridade límpida a ecoar lucidez aos verdejantes campos das Gerais.

Após passar pelas seletas mãos dos garimpeiros, serem apuradas e aprimoradas pela habilidade dos lapidadores e se transformarem sob o olhar atento do artesão é a vez do público admirar as joias.

Ao garimpar pensamentos, lapidar palavras e transformá-las em textos é preciso difundi-las. O livro é nossa joia de raro valor, pois nos permite a certeza que, em cada leitor, estaremos difratando a luz em todas as cores, cada cor em sua frequência e em cada frequência a essência de uma nova história.

Estou ciente que essa é a nossa missão de escritor, espalhar luz às consciências e levar cor aos dias sombrios. Por isso, me orgulho de estar ao lado de grandes trabalhadores, neste labor de amor, que é “combater o bom combate” para, através da cultura, rasgar os véus da ignorância.

Como brilhantemente disse Monteiro Lobato: “Um país se constrói com homens e livros.” Homens que se agrupem em organizações de bem, para levar a todos a cultura, o conhecimento e a liberdade de pensamento e livros que despertem no paladar refinado do pensamento a fome de paz, amor e justiça.

Em cada um de nós que ousa escrever, pulsa um coração vibrante de desejos sinceros de fraternidade, por isso, mesmo não me sentindo digno de tamanha honraria, aceitei o desafio de ser um dos representantes dessa Academia em Caratinga, reafirmando assim, a profunda e recíproca admiração que existe entre as duas cidades.

Aos ilustres confrades e confreiras venho por meio deste trazer meu fraterno abraço, minha profunda admiração e os votos de uma vida repleta de palavras iluminadas pela essência superior que exala de cada um de vós e aos amigos leitores, transmito a alegria de conseguir chegar até vocês, vendo por vossos olhos, falando por vossas bocas e escrevendo pelas mãos de cada um.

Prof. Msc Noé Comemorável.

Escola “Prof. Jairo Grossi”

Centro Universitário de Caratinga – UNEC

Escola Estadual Princesa Isabel