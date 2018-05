Secretaria de Saúde faz balanço positivo sobre o Dia D contra a gripe

SANTA BÁRBARA DO LESTE – No último sábado (12) foi o Dia D da Campanha contra a Gripe. Profissionais dos quatro PSF’s de Santa Bárbara do Leste se dividiram em equipes para atender a população durante todo o dia. Diante do trabalho realizado desde o dia 23 de abril, quando teve início a Campanha, a Secretaria Municipal de Saúde registrou um balanço positivo com a vacinação de 1095 pessoas, sendo:

-217 crianças com idade entre 6 meses e 5 anos incompletos;

-55 gestantes;

-78 trabalhadores da Saúde;

-14 puérperas (mulheres que tiveram filhos nos últimos 45 dias);

-582 idosos;

-21 professores

-128 pessoas portadoras de doenças crônicas.

De acordo com a secretária de Saúde, Emiliana Lopes, a Campanha deverá se prolongar até o dia 1º de junho, com o objetivo de vacinar todas as pessoas do município que fazem parte dos grupos de risco.