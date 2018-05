Prefeitura retoma beneficiamento de café para pequenos produtores rurais

BOM JESUS DO GALHO – O prefeito Willian Batista de Calais esteve na manhã de quarta-feira (16), juntamente com o diretor de Agricultura, Samuel Pedro Lopes, conferindo os serviços de revisão feitos na máquina de beneficiamento de café que voltará a atender agricultores do município. De acordo com Samuel, no ano passado, o equipamento beneficiou mais de 1.500 sacas de café. “Era o nosso primeiro ano dessa administração e era preciso organizar a casa, ajustar a máquina”, lembrou o diretor, que neste ano prevê um aumento significativo na prestação do serviço.

“Aproveitamos a entre safra para fazer uma revisão na máquina de café, que está pronta para servir a comunidade”, sublinha Willian. Ele estima que, até o fim de 2018, serão beneficiadas mais de 4 mil sacas de café para pequenos cafeicultores do município.

Para Willian, o atendimento prestado aos agricultores vem contribuir grandemente para a otimização dos processos de preparação do café para ser comercializado. “Limpar o café pelo processo mecanizado aumenta o valor de mercado do produto, pois mantém a sua qualidade original e evita o desperdício dos grãos”.

Segundo o prefeito, sua gestão vem dando importante apoio ao produtor rural, desde a manutenção de estradas, transporte de alimentos que são vendidos para o banco de alimentos, assegurando o escoamento de boa parte da produção local.

A recente aquisição de um trator novo e de um debulhador de milho, via Departamento de Agricultura, foram outros benefícios destacados pelo prefeito de apoio aos pequenos produtores.