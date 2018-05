MÚSICA TRANSFORMANDO VIDAS:

Centro de Reabilitação FUNEC desenvolve Oficina de Musicalização com idosos assistidos

CARATINGA– Apesar das mudanças e limitações da vida trazidas pela idade, a ciência vem revelando cada vez mais o impacto positivo da música para a saúde física e mental de idosos. Através da parceria entre a Fundação Educacional de Caratinga, o Lar dos Idosos Monsenhor Rocha e a Asadom, a equipe do CASU Centro de Reabilitação preparou uma bela apresentação artística com o grupo atendido da terceira idade, que aconteceu na tarde de quarta-feira (16), na Unidade III.

Todos os instrumentos foram confeccionados com materiais reciclados. “Dentro da arteterapia e da musicoterapia, que nós sabemos serem práticas integrativas da saúde, os alunos confeccionaram os equipamentos, visando também a questão do meio ambiente e da reciclagem, e foram feitos os todos os ensaios até chegar a esse momento da apresentação”, contou a psicóloga do CASU Centro de Reabilitação FUNEC, Helenice Aredes.

A oficina de musicalização foi idealizada e organizada pelos alunos do curso de Psicologia do UNEC, através do estágio na Unidade III. A ideia pode parecer simples, mas os impactos da atividade foram muito além do bem-estar, visível para a plateia que os acompanhou. A musicoterapia, segunda a psicóloga Helenice, pode melhorar o comportamento social, a saúde psíquica, a capacidade de memorização, de atenção e de orientação espacial.

A experiência serviu para que os alunos tivessem certeza da carreira que escolheram seguir. “Conseguimos observar os efeitos terapêuticos: a percepção auditiva, rítmica, memória, até mesmo questões afetivas. Para mim foi muito gratificante ver como eles abraçaram a proposta”, afirmou Cristina de Oliveira, do 7º período de Psicologia do UNEC. “Foi um grande desafio, mas quando vemos o resultado sentimos muita satisfação”, relata Nathyelle Soares Chaves Barbosa, também do 7º período do curso.

Eni Calixto, de 74 anos, abrigado pelo Lar dos Idosos Monsenhor Rocha, tem sangue de artista e sempre gostou de música. O pai e os irmãos foram musicistas. Enquanto os colegas atuam na percussão, ele conduz o grupo com voz e viola, lembrando a boa música popular brasileira. “Meu irmão mais novo gostava de acordeão e o mais velho puxou mais para o lado do violão. Para mim foi um prazer tocar aqui. É um prazer pegar a viola e fazer um som para todos”, declarou sorridente.