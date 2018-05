Funec-Casu comemora Dia do Enfermeiro e destaca o bom atendimento dos profissionais

Enfermeiros do CASU – Hospital Irmã Denise receberam cartão, presente e participaram de um coquetel em sua homenagem

CARATINGA – Para comemorar o Dia Mundial do Enfermeiro, celebrado a 12 de maio, a Funec-Casu promoveu um encontro entre diretores do CASU – Centro de Assistência à Saúde – Funec e enfermeiros. O objetivo da reunião foi reconhecer o desempenho profissional dos enfermeiros do CASU – Hospital Irmã Denise, entregar um cartão de agradecimento parabenizando-os pelo seu dia. A confraternização aconteceu em duas etapas, nas tardes de terça-feira (15) e quarta-feira (16) e foi organizada pela Direção Geral do CASU e pela diretora de Assistência à Saúde do CASU, enfermeira Paula Cristina Botelho, que registrou como lema da festa a frase de Florence Nightingale: “A enfermagem é uma arte poder se ia dizer a mais bela das artes”.

A diretora geral do CASU, a médica Daniela Fonseca Genelhu Soares, parabenizou os enfermeiros e reconheceu seus esforços para que o atendimento no CASU – Hospital Irmã Denise alcançasse a excelência. “Vocês estão de parabéns pelo trabalho que realizam no CASU. Nossa equipe de enfermagem é excelente, é uma equipe que todo hospital gostaria de ter e que teria orgulho em manter, por isso é que nos reunimos para comemorarmos essa data”. Daniela Genelhu acrescentou que a equipe de Enfermagem do CASU conta com quase a totalidade de profissionais formados no UNEC (Centro Universitário de Caratinga). “Estamos muito felizes com o trabalho de Enfermagem desenvolvido no Hospital Irmã Denise. Obtivemos um salto na qualidade do atendimento, somos elogiados diariamente pelos nossos clientes e o motivo dessa confraternização é agradecer a todos vocês pelo bom desempenho e incentivá-los a crescer ainda mais na profissão”.

De acordo com a enfermeira Juliana Gonçalves de Oliveira esse reconhecimento da Direção do Casu foi a melhor recompensa que recebeu. “Eu trabalho com amor, dedicação, gosto de trabalhar em equipe e busco sempre melhorar, por isso agradeço à Direção por essa homenagem no Dia do Enfermeiro. O nosso serviço é uma forma de valorizarmos a vida dos nossos clientes e consequentemente nos valorizamos como profissionais de saúde. Sou muito feliz e tenho orgulho por fazer parte da equipe de Enfermagem do Casu, que já é referência no atendimento em Caratinga e região”.

Para a diretora de Assistência, enfermeira Paula Botelho, comemorar a data é uma forma de agradecimento a toda nossa equipe de enfermagem pela dedicação e amor ao próximo. “Considero que nós, do CASU, somos privilegiados por termos conseguindo formar uma equipe de Enfermagem tão qualificada e tão comprometida. Os nossos enfermeiros cuidam de nossos pacientes de forma holística e com empatia ímpar. Há uma frase que particularmente gosto muito e que bem nos representa: ‘O que fazemos por nós mesmos morre conosco, o que fazemos pelos outros dura a eternidade’. Estou muito feliz e orgulhosa e deixo o parabéns para todos nós que fazemos de nossa vida uma arte do cuidar do próximo”.

MENSAGEM DO CARTÃO

Cada participante recebeu com lembrança um garrote (utensílio usado para punção sanguínea em pacientes) e um cartão com a mensagem: “A Enfermagem é uma arte e, para realiza-la como arte, requer uma devoção tão exclusiva, um preparo tão rigoroso, quanto a obra de qualquer pintor ou escultor. Na Enfermagem o corpo é a tela viva, o templo do Espírito de Deus, por isso, ela é uma das mais belas artes do cuidar e do amor ao próximo”.