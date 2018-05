Polícia Militar reativa Bike Patrulha

CARATINGA – A Polícia Militar reativou o patrulhamento feito por policiais em bicicletas no centro da cidade. Segundo o tenente Jefferson, é uma modalidade de patrulhamento interessante, “pois possibilita ao policial militar ter um contato mais estreito com a população”.

A Bike Patrulha já havia sido adotada em Caratinga há três anos e por alguns fatores teve que ser retirada, mas agora é reativada. O patrulhamento será feito por sargento Dutra e cabo Adilson. “Esses policiais militares prestarão um serviço de qualidade, principalmente na área central comercial de Caratinga, e também podem circular pelos demais bairros, a fim de trazer tranquilidade às pessoas”, explicou o oficial.

O tenente ainda destacou que uma das principais características desse policiamento é a facilidade da mobilidade, “já que em determinados horários o trânsito no centro é tumultuado, possibilitando chegar mais rápido aos locais de intervenção ou fazer a prevenção”.

O Bike Patrulha será realizado em horário comercial, inclusive aos sábados.

Sargento Hudson Dutra, que há 23 anos é policial militar, disse que sempre trabalhou no Tático Móvel e no policiamento com motos, o GepMor, e agora recebe com alegria o desafio do policiamento usando bicicletas. “É um serviço que nunca fiz, mas espero ajudar a sociedade de Caratinga, combatendo o crime, dando mais segurança à população”.

Para o tenente Jefferson esta modalidade de policiamento vem para complementar as outras, “como Base Comunitária Móvel, Rádio Patrulhamento, Tático Móvel, GepMor e motos de trânsito, gerando mais segurança”.