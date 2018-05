Alerta sobre motociclista que está tomando bolsas de mulheres

Oficial da PM passa orientações sobre como proceder nessa situação

CARATINGA – Há alguns dias, a população de Caratinga, principalmente as mulheres, anda preocupada com o fato de um motociclista passar por elas e tomar suas bolsas. Essas ações criminosas vêm causando preocupação e a Polícia Militar está tomando providências. Segundo o tenente Jefferson, a PM, nas duas últimas semanas, vem recebendo informações a respeito de um indivíduo em uma motocicleta efetuando “furto por arrebatamento”. “O indivíduo, depois de já ter circulado pelas ruas da cidade selecionando algumas pessoas para que sejam vítimas, chega e puxa a bolsa que normalmente está sendo levado por mulheres”, explicou o oficial.

No primeiro momento, segundo o oficial da PM, o indivíduo estava evadindo sentido bairros Limoeiro e Nossa Senhora Aparecida, e quando o policiamento foi intensificado nesses locais, inclusive no Morro Caratinga também, ele migrou para outros lugares.

Houve também registros de ocorrências no bairros Santa Cruz e no Santo Antônio. “Já estamos de posse de diversas informações que certamente vão nos levar a identificar esse indivíduo, já sabemos as características do veículo que anda e é importante que as pessoas ajudem a PM a identificá-lo para prendê-lo”, ressaltou o oficial.

O tenente Jefferson alertou que as pessoas precisam ter precaução ao andar pelas ruas, “que prestem atenção no movimento ao redor, não coloquem grandes quantias de dinheiro, joias e aparelhos celulares dentro das bolsas, caminhem pelas calçadas e deixem as bolsas viradas para o lado dos imóveis e não da rua, e deixando-as também presas ao corpo”.

O tenente pede também que se possível as pessoas que virem esse indivíduo agindo, que gravem a placa da moto para repassar à polícia, “facilitando assim sua localização e prisão”.