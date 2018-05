CARTA A MEU NETO FELIPE

Geraldo Elisio Fontoura*

Meu querido Felipe,

Bom dia!

Inicialmente, gostaria de pedir a Deus, o Supremo Arquiteto do Universo, que o abençoe e guarde.

Esta é a primeira de, certamente, muitas cartas que pretendo lhe enviar, já que a distância entre Caratinga e Vitória é relativamente grande e as oportunidades de estarmos juntos não nos são oferecidas corriqueiramente…

Estivemos juntos por ocasião de seu primeiro aniversário, no último domingo de abril, mas eram tantos os que queriam abraçá-lo, estar com você no colo, levá-lo para se divertir nos brinquedos da sua festinha, que quase não pudemos ficar juntos.

Na sua casa, antes e depois do evento, também ficava difícil estarmos juntos graças à quantidade de parentes que por lá passaram, na ânsia de dar um abraço, fazer um afago, brincar um pouquinho com Você…

Os avós maternos, Tereza/Gelson, os paternos, eu/Ana/Vilma, as tias Carol/Maiana, os primos e primas, os tios-avós Joel/Nanete, Levi/Anésia e as primas-tias Patrícia/Solange/Vanessa, com suas “crias”, enfim, tantos, que vou acabar cometendo uma injustiça, por deixar de citá-los, todos estavam muito felizes, pelo seu aniversário e pela recuperação dos momentos difíceis passados num hospital, provocados por uma bronquiolite (doença moderna…).

Passada a comemoração do primeiro aniversário, é hora de agradecer a Deus pela sua vida, pela alegria de ter Você na nossa vida, por todos os anos que, com certeza, ainda teremos pela frente, pelas alegrias que nos proporcionará com esse seu jeitinho calmo, sossegado, de criança de bem com a vida, graças à formação que seu pai e sua mãe estão lhe proporcionando.

Papai Wilson também teve alguns probleminhas com bronquite, mas tirou tudo de letra e com a ajuda do Altíssimo, tem se saído um pai exemplar, que não se abate com os pequenos percalços com que se depara e tem na mamãe Geisa, com sua mansidão, o seu porto seguro, sua âncora nos momentos de tensão, transformando-os em momentos de calmaria, de tranquilidade, de certeza que tudo vai se resolver, por que tem na Mãe do Céu a sua bússola, mercê da excelente criação que teve.

Evidentemente que Você não vai ter condições de ler esta carta, agora, porque seus primeiros passos na Creche Ilha da Criança não o habilitam a tal, mas aos poucos, mamãe e papai irão contando-lhe sobre ela, para que tome conhecimento das pessoas que sempre estiveram e estarão ao seu lado ao longo da vida que toma forma nesses seus primeiros passos.

Espero que muito breve possamos estar juntos, de preferência aqui na casa do vovô, para chupar laranja, mexerica, acerola, comer banana e abacate, correr descalço na terra, atrás do Gigante e da Meg, ver os passarinhos e brincar no balanço que a mamãe Geisa pediu pra pendurar no pé de abacate…

De uma coisa Você pode ter certeza: as pessoas que convivem com sua família são da melhor qualidade e, num ambiente assim, a vida flui mais alegre e com excelente qualidade.

Mais uma vez, que DEUS o proteja todos os dias e que o transforme num ser humano digno de viver nesse mundo que, a cada dia, se apresenta mais cheio de indecisões…

Beijos do seu vovô Gelisio.

