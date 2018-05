PAINEL 16-05-2018

Cães abandonados

Na reunião de ontem da Câmara, o vereador Mauro (PDT) disse que será repetitivo até que o problema se resolva. Ele reclamou sobre a situação em que muitos animais de pequeno porte que estão soltos nas ruas, como cães abandonados no Bairro das Graças e no distrito de Dom Modesto. O vereador Rominho (MDB) disse que soube de cidades vizinhas que estão deixando cães abandonados nas ruas de Caratinga.

Buracos

Outro problema relatado por Mauro é a questão dos buracos. E realmente a cidade está um caos nesse sentido. Em todos os bairros e na maioria das ruas, é difícil sair de um buraco sem cair dentro de outro. A operação tapa-buracos está andando feito tartaruga.

Helinho

O vereador Helinho (PSC) também reclamou dos buracos, especificamente no Bairro Limoeiro. “A operação tapa-buracos não é obra, é manutenção, pelo menos isso tem que ser feito, ou então o que está sendo feito nesta cidade?”, questionou o vereador.

Falta de médico

Segundo Helinho, moradores do Bairro Floresta são atendidos no PSF do Bairro Limoeiro e há dois meses estão sem médico. “O pessoal do Bairro Floresta não pode adoecer, se adoecer morre”.

Desfibrilador

O vereador Helinho está entrando com um projeto na Câmara para que todos os postos de saúde tenham um aparelho Desfibrilador Externo Automático (DEA), aparelho usado para ajudar uma pessoa em caso de uma parada cardíaca, e que é mais fácil para ser utilizado. Helinho disse que se a pessoa passa mal em um distrito, por exemplo, com problema cardíaco, até chegar no hospital em Caratinga pode acabar morrendo.

Guerra

O vereador Guerra (PROS) disse que acha uma perda de tempo toda reunião ficar falando de cachorro solto na rua com a saúde precisando de tantas melhorias. Guerra citou o exemplo de posto de saúde que não tem geladeira para guardar vacinas.

Tá ruim

Guerra falou que as coisas estão ruins na cidade e nos distritos no que diz a respeito das estradas, saúde e ressaltou que não estava falando mal do prefeito, que no momento de sua fala, alguém poderia até estar ligando para o Dr. Welington e dizer que ele estava “metendo o pau”. “Não estou falando mal do prefeito, falo com ele, estou falando a verdade, as coisas aqui precisam mudar, hospital está aí passando aperto novamente, veio uma interventora aí que não fez nada, estamos cheios de problemas e ficamos aqui falando de cachorro na rua, francamente”.

Caratinga sem deputado

Guerra disse que outro problema é que cada vereador tem um deputado e disse que na época do senhor Dário tinha um deputado representando Caratinga. “Em minha opinião é falta de liderança, Caratinga não tem deputado, vereador é que tem”.

Denúncia

Johny (MDB) comentou que recebeu uma denúncia de que na Escola Municipal Maria Aparecida de Oliveira, no córrego da Cabeceira do Jacutinga, em Santa Luzia, tem uma Kombi que está trabalhando de forma irregular, carregando 24 crianças, sem cintos de segurança. O vereador mostrou o vídeo com as crianças apertadas dentro do veículo sem qualquer segurança. O vereador mandou um ofício ao executivo e recebeu a resposta que ele deveria tomar providências, provar que o veículo está irregular. Johny mandará outro ofício para a prefeitura para que ela resolva o problema, já que se trata de uma escola municipal.