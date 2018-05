A FACTUAL RECEBE PRELETORES DE FORA (2)

A VIOLÊNCIA PODE SER CONTROLADA?

Você está sendo convidado para o I FÓRUM DO CURSO DE TEOLOGIA na próxima semana!

Por que reagimos com violência? (Mas nem todas as crianças reagem assim. Por quê?)

E por que a mulher sofre violência, principalmente da parte de seu marido?

Este é um debate ainda ausente na academia brasileira!

José Raimundo Carvalho (UFC), em seu “Relatório Executivo III – Primeira Onda – 2016” sobre a Violência Doméstica, a Violência na Gravidez e a Transmissão entre Gerações (PCSVDFMulher), trouxe os seguintes resultados iniciais:

Há indícios que sustentam o mecanismo de Transmissão Intergeracional de Violência Doméstica. Ou seja, a máxima “violência gera violência” poderia ser interpretada como “violência no lar dos pais pode gerar violência no lar a ser criado pela criança quando estiver adulta” As desigualdades raciais (em prejuízo dos negros) se repetem na prevalência de violência doméstica da geração passada As jovens são as maiores vítimas de violência doméstica durante a gravidez Mais de 2/3 das vítimas de agressão física durante a gravidez são negras ou pardas Mulheres com mais instrução sofrem menos de violência doméstica durante a gravidez Mulheres que experimentaram sucessivas gestações apresentam maiores taxas de violência doméstica durante a gravidez

Na próxima semana, aqui em Caratinga, o Curso de Teologia da Faculdade Uriel de Almeida Leitão estará realizando um DEBATE sobre este tema, com a presença dos professores Willie Goodman, Ph.D., Carolyn McCrary, Ph.D., Jacqueline Grant, Ph.D., afroamericanos especialistas no assunto, e Dr. Reginaldo Braga, brasileiro, todos do ITC (Centro Teológico Interdenominacional) de Atlanta, EUA.

Nós queremos convidar nosso povo para participar. Os encontros serão:

– segunda-feira, às 17 horas, no Casarão das Artes ;

– e às 19 horas no Auditório DOCTUM (Rua João Pinheiro, 147);

– e na terça-feira às 8 horas, sessão especial para líderes religiosos no Casarão das Artes, e às 19 horas, também no Auditório DOCTUM .

Nossa instituição educacional vem de uma longa tradição de “transformar o homem pela educação”.

Nosso fundador, Rev Uriel de Almeida Leitão, foi um homem que – em sua vontade férrea de ajudar o próximo, e fé inabalável em um Deus pessoal que nos ajuda a vencer e superar nossas fraquezas, inclusive da violência – arvorou a bandeira do respeito ao próximo, não se importando com as diferenças ou preconceitos.

Caratinga pode enfrentar este problema de forma bem mais consciente.

Vamos diminuir os índices de violência em nossas famílias, em nossa cidade.

Rev. Rudi Kruger – Diretor Faculdade Uriel de Almeida Leitão

