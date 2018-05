Imbé de Minas promove comemorações

Eventos celebraram o Dia do Livro e o Dia das Mães

IMBÉ DE MINAS – Na última semana, Imbé de Minas promoveu evento para celebrar o Dia do Livro e o Dia das Mães. As festividades atraíram bom público e foram pautadas pela cultura e pela emoção.

DIA DO LIVRO

A Secretaria Municipal de Educação, Esporte, Lazer, Cultura e Turismo de Imbé de Minas, através da Escola Municipal Núcleo Rural Glicéria Gomes Peixoto, promoveu na última quinta-feira (10) a comemoração do Dia do Livro. Os alunos gostaram da ideia e se fantasiaram de personagens do ‘mundo dos livros’.

Para a secretária de Educação, Alessandra Rodrigues, o incentivo à leitura proporciona a participação das crianças nas atividades propostas, “pois aprendem que a leitura liberta o pensamento, é um poderoso recurso capaz de provocar sentimentos, emoções, estimular a criatividade e promover a associação do mundo imaginário com o cotidiano, assim como, ampliar a sua compreensão da realidade”.

DIA DAS MÃES

A Prefeitura Municipal de Imbé de Minas por meio da Secretaria Municipal de Educação, Esporte, Lazer, Cultura e Turismo, promoveu n última sexta-feira (11) mais um grande evento, desta vez em comemoração ao Dia das Mães.

O evento foi realizado na praça Sant’Ana e contou com sorteio de brindes e show com a banda Forró Balanceart. Os alunos da rede municipal de ensino realizaram diversas apresentações em homenagem às mães. O prefeito Marquinhos da Farmácia saudou a população e parabenizou as mamães.