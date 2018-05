Esse é o número registrado durante a Campanha de Prevenção Contra o Câncer em Santa Bárbara do Leste

SANTA BÁRBARA DO LESTE – A Campanha de Prevenção contra o Câncer, promovida através de uma parceria entre o Governo Municipal e a Fundação Cristiano Varella, foi concluída na última sexta-feira (11). Os atendimentos aconteceram na carreta da Fundação e a Secretaria de Saúde fez um balanço positivo do trabalho desenvolvido.

No total, foram realizados 695 atendimentos, assim distribuídos: 277 exames preventivos, 211 mamografias e 207 exames de PSA.

A prefeita Wilma Pereira parabenizou a todos os profissionais que se dedicaram e garantiram o sucesso da campanha. Segundo a prefeita, “o trabalho de prevenção que vem sendo desenvolvido em Santa Bárbara do Leste é fundamental para promover de forma eficaz, a saúde e a qualidade de vida dos moradores do município”.

De acordo com a secretária de Saúde, Emiliana Lopes, a Campanha teve início na segunda-feira (7) e as equipes dos quatro PSF’s se dividiram para garantir atendimento a todos os pacientes que agendaram os exames. As profissionais de Santa Bárbara do Leste foram responsáveis por colher os preventivos e a equipe da Fundação Cristiano Varella realizou a coleta de amostras para os testes de PSA e realizaram as mamografias.

O TRABALHO SOCIAL

Paralelamente à campanha de prevenção, aconteceu também uma campanha de doação de alimentos, que foi realizada em parceria com as escolas municipais. Os alimentos serão encaminhados para a Casa de Apoio de Muriaé, que recebe familiares de pacientes que fazem tratamento na Fundação Cristiano Varella.

A arrecadação contou com participação ativa dos profissionais envolvidos na Campanha de Prevenção e também com a dedicação dos estudantes do município. “Com o apoio de todos, foi possível adquirir 1147 kg de alimentos ao longo da semana”, ressaltam os organizadores da campanha.

“Durante a semana, aconteceu uma verdadeira corrente em benefício da vida”, dessa forma os envolvidos na Campanha de Prevenção e na Campanha de Arrecadação de Alimentos descreveram mais esse trabalho realizado no município.