Grupo Espírita Dias da Cruz comemora 123 anos

CARATINGA – O Grupo Espírita Dias da Cruz comemora este mês o seu aniversário de 123 anos de fundação e 62 anos da Cantina Áurea como seu departamento de assistência social. Para as festividades de aniversário o GEDIC preparou dois momentos, que acontecem no próximo domingo, dia 20 de maio.

Pela manhã, os jovens da Mocidade Espírita Dias da Cruz terão uma oficina de estudos sobre os 35 anos do Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita (ESDE). “Este momento será uma oportunidade dos jovens debaterem os temas do evangelho à luz da Doutrina Espírita, cumprindo assim a máxima ‘Espíritas, Instruí-vos!’ recomendada por Allan Kardec”, afirmou Noé Comemorável, vice-presidente do Grupo e um dos coordenadores da Mocidade.

À tarde, das 14 horas às 18 horas, a comunidade é convidada a participar do Seminário “Mediunidade Gloriosa”, com o palestrante Humberto Schubert, que é Doutor em Ciência da Religião e pesquisador das áreas de Filosofia, Metafísica, Ética e Filosofia da Religião. Natural de Juiz de Fora, trabalhou nas áreas de evangelização infantil, mediunidade e palestras doutrinárias. Além de autor, Humberto Schubert Coelho é articulista da revista Reformador e de outros periódicos espíritas e filosóficos. O seminário coordenado por Humberto, contará também com a participação especial do palestrante espírita Thiago Barbosa.

A presidente do Grupo Espírita Dias da Cruz, Cinthya Calili, faz o convite: “O Grupo Espírita Dias da Cruz, muito se alegra em receber os visitantes neste dia de festa dos 123 anos da casa e 62 anos da Cantina Áurea. Certamente será uma tarde de muito aprendizado e muitas bênçãos derramadas.”

As pessoas que queiram participar do Seminário de aniversário do Grupo Espírita devem se inscrever na sede do GEDIC, na Avenida Moacyr de Matos 247, ou pelo e-mail: gediccaratinga@yahoo.com.br.