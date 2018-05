Polícia Militar Rodoviária e Sest/Senat realizam blitz educativa no trânsito

CARATINGA – O movimento Maio Amarelo nasce com a proposta de chamar a atenção da sociedade para o alto índice de mortes e feridos no trânsito em todo o mundo. Em 11 de maio de 2011, a ONU decretou a Década de Ação para Segurança no Trânsito. Com isso, o mês de maio se tornou referência mundial para balanço das ações que o mundo inteiro realiza.

O objetivo do movimento é uma ação coordenada entre o poder público e a sociedade civil. A intenção é colocar em pauta o tema segurança viária e mobilizar toda a sociedade, envolvendo os mais diversos segmentos: órgãos de governos, empresas, entidades de classe, associações, federações e sociedade civil organizada para, fugindo das falácias cotidianas e costumeiras, efetivamente discutir o tema, engajar-se em ações e propagar o conhecimento, abordando toda a amplitude que a questão do trânsito exige, nas mais diferentes esferas.

Na tarde de ontem a Polícia Militar Rodoviária e o Sest/Senat estiveram no km 1 da MG-329 realizando uma blitz educativa. Segundo o cabo Duarte, nesse mês há uma dedicação na prevenção dos acidentes com vítimas. “Temos esse trabalho preventivo durante todo mês de maio em toda a região para conscientizar a sociedade da responsabilidade de todos no trânsito, para diminuir o número de acidentes”.

O tema da campanha é “Nós somos o trânsito”, destacando a importância de cada um para um trânsito seguro. Palestras educativas serão realizadas em Caratinga e região. Os motoristas que passaram pelo local foram abordados e receberam material educativo e camisetas.

Allysson de Jesus Novaes, técnico de formação profissional, ressaltou que o papel do Sest/Senat é divulgar o evento “Maio Amarelo” e conscientizar a população do alto índice de acidentes de trânsito. “Estamos focando nas crianças, fazendo palestras para os futuros motoristas, porque apenas repressão não resolve”.