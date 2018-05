Agência bancária é alvo da ação de bandidos em São João do Oriente

SÃO JOÃO DO ORIENTE – Depois de um período de trégua, novamente os bandidos voltaram a atacar agência bancárias na região. Desta vez o alvo foi uma agência localizada na rua Juiz de Fora, centro de São João do Oriente. Os marginais chegaram a explodir o caixa eletrônico, mas chegaram a ter acesso ao compartimento onde estava o dinheiro. O crime foi registrado na madrugada deste domingo (13).

De acordo com levantamentos da Polícia Militar, o bando era formado por cinco indivíduos. Eles usaram explosivos e danificaram o caixa eletrônico, no entanto foi conseguiram pegar o dinheiro. No momento da ação criminosa, três pessoas que estavam na rua foram rendidas e tiveram pertences roubados.

Os levantamentos também apontam que os marginais estavam em um carro que foi roubado na quinta-feira (10) em Dom Cavati. Durante a fuga, eles ainda tentaram roubar outro automóvel, mas o motorista acelerou o veículo e conseguiu escapar, porém os bandidos efetuaram disparos e um deles acertou de raspão o queijo do motorista.

O bando conseguiu fugir e não tinha sido detido até o final dessa edição.