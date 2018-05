Homicídio no centro de Dom Cavati

DOM CAVATI – Um homicídio foi registrado na noite de sexta-feira (11) na cidade de Dom Cavati. Eduardo Gonçalves Campos, 41 anos, foi morto a tiros na avenida Washington Luiz, centro. O motorista João Bosco dos Santos, 58, foi apontando como suspeito. O motivo do crime seria por que o motorista teria ‘cantado’ a mulher da vítima.

Uma equipe da Polícia Militar ouviu quatro estampidos semelhantes a disparos feitos com arma de fogo. Logo em seguida, uma adolescente chegou e disse que um homem, que estava numa moto, atirou em seu pai. Os militares foram até o local onde aconteceu o crime e encontraram a vítima caída e com sangramento na face. Eduardo foi levado por uma ambulância para o Hospital Márcio Cunha, em Ipatinga, mas não resistiu aos graves ferimentos. Segundo o hospital, Eduardo foi alvejado no pescoço e no tórax.

O suspeito foi identificado e os policiais conversaram com a sua esposa. A mulher disse que sua filha contou que um homem (Eduardo) chegou numa moto e iniciou uma discussão com seu pai (João Bosco). Depois, a esposa perguntou o que houve e João afirmou que Eduardo chegou numa moto e parou em frente ao portão. Então, Eduardo retirou o capacete, desceu da moto e foi em sua direção com as mãos dentro da camisa. Nesse instante, João Bosco sacou um revólver e atirou várias vezes contra a vítima, que saiu correndo, atravessou o canteiro da BR-116 e caiu no acostamento. Após o crime, o suspeito fugiu.

A esposa da vítima também foi ouvida pelos policiais, tendo relatado que há alguns meses, quando entrava no ônibus, João Bosco a importunou e lhe deu uma ‘cantada’.

Segundo a PM, o autor possui passagem por homicídio, além de haver denúncia que ele estaria portando arma de fogo no ônibus em que trabalha.

Foi feito rastreamento, mas o autor não tinha sido detido até o final dessa edição.