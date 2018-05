PAINEL 13-05-2018

Café

Após acumular 490 pontos de alta em duas semanas, os contratos de café na bolsa de café futuro recuaram nesta semana 320 pontos, fechando hoje a US$ 1,1940 por libra peso. A forte e contínua alta do dólar frente ao real nas últimas semanas, hoje fechou a R$3,6000, acabou por pressionar as cotações do café em Nova Iorque. No mercado físico brasileiro os preços em reais recuaram um pouco, voltando a dificultar o fechamento de negócios.

Café II

Nos dias 9 e 10, foi realizado em Guarujá, o 22º Seminário Internacional de Café de Santos. Este tradicional encontro tem como principal função colocar lado a lado, os principais compradores e vendedores dos cafés do Brasil, maior produtor e exportador de café do mundo. O número de inscritos foi recorde, com uma grande presença de compradores de café de todas as partes do mundo.

Café III

Muitos desses compradores demonstram acreditar em uma safra brasileira 2018/2019 acima de 60 milhões de sacas e falam em preços para a nova safra que dificultam bastante o fechamento de negócios por parte dos exportadores brasileiros. Em sua apresentação, “Estrutura Brasileira Para Atender o Mercado”, Lúcio de Araújo Dias, superintendente Comercial da Cooxupé, mostrou, com clareza, que teremos uma grande safra de café, mas que ela não deverá chegar aos volumes imaginados pelos compradores.

Café IV

Confirmando o crescimento e desenvolvimento do consumo de café em todo o planeta, o mercado foi surpreendido esta semana por uma jogada ousada da Nestlé, a maior empresa global de bebidas quentes. Ela pagará à Starbucks, maior cadeia de cafeterias do mundo, 7,15 bilhões de dólares pelos direitos perpétuos de comercialização dos produtos da empresa americana, aliando uma marca premium de café ao enorme poder global de distribuição da Nestlé. A compra é especificamente da divisão de grãos e cápsulas vendidos em supermercados.

Café V

O acordo do qual se paga valores acima dos 7 Bi, não inclui nenhuma cafeteria Starbucks, mas dará a Nestlé, que já tem as marcas Nescafé e Nespresso, uma marca para ampliar sua presença no mercado americano de café, o maior do mundo, onde é apenas a quinta colocada, com menos de 5% do mercado. Nos EUA, o Nescafé é visto como uma marca de baixo custo para pessoas mais velhas e o Nespresso como um produto de nicho. A Starbucks, líder de mercado, tem uma participação de 14%, segundo a Euromonitor International. Assim a Nestlé vai fabricar (e vender em todos os países) café solúvel, em grão e moído, e também cápsulas, com a marca Starbucks. Incluirá em seu portfólio produtos como Starbucks Reserve, Seattle s Best Coffee e Teavana. (Valor Econômico, Infomoney, Isto É Dinheiro).



Café VI

O Conselho dos Exportadores de Café do Brasil informou que no último mês de abril foram embarcadas 2,24 milhões de sacas de café, aproximadamente 1 % menos que no mesmo mês de 2017 e 15 % menos que no último mês de março.

Café VII

Na santa terrinha a colheita tomou fôlego de vez na região mais quente. Com o tempo favorável os lotes de café começam a chegar às bancas de provas e a serem comercializados. Quanto ao tipo do café ainda não é muito favorável a cata. Acreditam os analistas locais que na semana que entra os volumes crescem e a quantidade de cata por lote será cada dia menor.

Política

O prefeito Dr. Welington conseguiu nas últimas semanas tirar o setor de saúde das manchetes jornalísticas. Pelo que se percebe, a comercialização da saúde está dando espaço a humanização e os resultados positivos estão ocorrendo no dia a dia do atendimento. Todos sabem que não é só dinheiro que tornará a saúde de Caratinga melhor.

Dr. Welington

O prefeito de Caratinga Dr. Welington terá o poder de veto no projeto de lei que declara patrimônio cultural e imaterial as atividades religiosas católicas na Catedral. O assunto tomou início na decisão do Conselho de Patrimônio Cultural da cidade, ao indeferir uso do estacionamento da Catedral. Agora saberemos qual será o entendimento do prefeito, chefe do poder executivo.

Dr. Welinton II

Na santa terrinha o setor entendeu que as manifestações do Conselho Municipal eram as do prefeito, podendo ser um equívoco! Com o debate mais amadurecido na real ocupação dos espaços públicos, muitos aguardam a manifestação do prefeito. Para os católicos, a sanção; para o Conselho, o veto!

Landislene

A diretora da Superintendência de Ensino, professora Landislene Gomes, nos bastidores da política é cotada como a pessoa certa para que Mauro Lopes invista numa futura candidatura à prefeitura de Caratinga. Landinha, como é chamada, é uma das coordenadoras do deputado na cidade, tem presença política, é líder de um setor forte e de um carisma não encontrado na região. Se muitos comentam que o MDB não teria nomes, enganam-se.

Safra Segura

A Polícia Militar de Caratinga já começa a circular com mais frequência nas regiões produtoras de café na campanha de segurança pública “Safra Segura”. Como a região nesta safra há previsões de boa colheita, a segurança é importante para prevenir ações delituosas no meio rural.

Safra Segura II

Outro fator que vem apoiando e muito o trabalho de segurança na safra do café, são os números de pagamentos com cheques aos trabalhadores rurais. Com menor circulação de dinheiro principalmente aos finais de semana, analistas de segurança pública acreditam que os assaltos, tanto a produtores como a trabalhadores rurais, declinaram, e muito.

Safra Segura III

Se por um lado a Polícia Militar preocupa que os produtores tenham uma safra segura na região de Caratinga, por outro lado seria bom que as agências bancárias facilitassem para que os trabalhadores rurais tenham acesso às contas bancárias, com menor rigor. De nada adianta receber em cheque se o acesso ao banco é limitado. Assim muito dos trabalhadores ficam a mercê do bandido ou de comerciantes que cobram taxas para troca de cheques.

MDB

Dia 19 próximo, o deputado Mauro Lopes do MDB, presidente do diretório municipal de Caratinga, fará um mega encontro do partido para mostrar sua força política regional. Várias autoridades já confirmaram presença no evento, que segundo assessores é uma demonstração de força política do deputado e do partido na região.

Vetos

Na última semana na Câmara, pode-se dizer que foi a “semana de vetos”. Projetos dos vereadores Helinho, Ronaldo da Milla e Johny foram vetados pelo prefeito municipal de Caratinga, Welington Moreira, e dois vetos foram validados pela própria Câmara. Apenas um veto foi rejeitado pela maioria, do vereador Helinho.

Vetos II

O fato de o executivo vetar alguns projetos causou insatisfação dos vereadores autores dos projetos. O certo é que tem várias leis criadas pelos vereadores que o governo municipal não tem condições estruturais, materiais e econômicas de realizar, e outras que não há no entanto de se criar uma lei para que ações sejam realizadas.

Veto III

Alguém me diz quantas mudas foram plantadas pela lei criada na Câmara “onde cada criança que nascesse em Caratinga teria que se plantar uma árvore?” Por que não funcionou? A intenção do legislador foi boa. Lei em demasia cria descrédito para o próprio legislativo. Assim ter vetos e rejeitar vetos é uma espécie de 2ª instância das leis municipais que poderiam ser evitados pelo próprio legislativo se fossem bem debatidas.

Ronaldo da Milla

O vereador Ronaldo da Milla que teve seu projeto vetado e posteriormente rejeitado, sobre capacitar funcionários das escolas em “primeiros socorros” necessariamente não precisaria ser uma lei. Apenas um programa da Secretaria de Educação articulado entre os próprios poderes resolveria.

Festa da Cidade

O dia 24 junho está aproximando e muito já se comenta nos bastidores da política sobre a tradicional festa da cidade. No dia do padroeiro São João Batista, Caratinga completará 170 anos. A diretora de eventos da prefeitura Andrea Marques Figueiredo não confirma até o momento nenhum evento oficial nas comemorações do dia 24. (Charge do cartunista Edra sobre a festa da cidade)

Licitação

Por outro lado já se encontra no site da prefeitura uma licitação, pregão presencial para registro de preços “Contratação de shows musicais, para atender a demanda dos eventos realizados pela Prefeitura Municipal de Caratinga” com data prevista para dia 15 de maio, às 13h. Os comentários são que seria para festa do aniversário da cidade, mesmo não confirmado pela diretora.

Newton Cardoso

Outra festa do MDB de Minas será a comemoração dos 80 anos do ex-governador Newton Cardoso na cidade de Pitangui. As maiores autoridades do partido de Minas e do Brasil estarão no evento, que sem dúvida fortalecerá o partido a uma disputa estadual. Há quem comente que em Minas, o MDB está mais próximo do PSDB do que o PT, mas a história do MDB no estado indica que não.