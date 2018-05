Centro de Reabilitação FUNEC-CASU oferece treinamento funcional para idosos

Os benefícios das atividades físicas já são conhecidos por todo mundo. Na terceira idade, essa prática também faz parte do investimento em prevenção

CARATINGA – O treinamento funcional é uma modalidade que trabalha com os movimentos naturais do corpo como caminhar, correr, agachar, levantar e empurrar. Pode ser praticado em qualquer faixa etária, em grupo ou individualmente, e soma benefícios como melhora do equilíbrio, da flexibilidade e da força muscular.

Na corrida contra o tempo, a gente vai percebendo, ao longo dos anos, que nosso corpo não tem mais a mesma agilidade nem a mesma flexibilidade de antes. Praticar certas atividades físicas pode ajudar a minimizar esses sinais do tempo.

A educadora física Glauciane Lopes explica que o envelhecimento traz algumas doenças como hipertensão, diabetes e aumento do risco de queda, que pode ocasionar outros tipos de doenças. “O idoso acaba desenvolvendo dependência de outras pessoas para ajudá-lo e o treinamento funcional ensina-o a ter autonomia e capacidade funcional motora”.

No Centro de Reabilitação FUNEC- CASU o treinamento funcional é oferecido para pacientes da terceira idade que recebem encaminhamento médico. Dona Neném tem 79 anos e vem de Imbé de Minas toda semana só pra fazer sua aula. “Eu já melhorei muito. Estou com algumas dores na coluna, mas o dia que eu faço o treinamento aqui eu não sinto nada. Vou embora pra casa bem”.

As aulas acontecem todos dos dias, de sete da manhã às cinco horas da tarde, na Unidade de Treinamento Funcional, que fica no Centro de Reabilitação, localizado na Rua Niterói, S/n, no bairro das Graças, Unidade III do Unec. Quem tiver interesse, deve agendar seu horário previamente pelos telefones 3329-4525 ou 33 999314959 (Vaneuza) e obter mais informações.