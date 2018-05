Associação do Leste Mineiro de portadores de Doença Inflamatória Intestinal (ALEMDII) realizará campanha de conscientização em Caratinga

Nos dias 18, 19 e 20 de maio, a Associação do Leste Mineiro de portadores de Doença Inflamatória Intestinal (ALEMDII) realizará campanha de conscientização sobre as doenças inflamatórias intestinais com presença de médicos e pacientes, distribuição de material informativo sobre as doenças e esclarecimento de dúvidas.

Na próxima sexta-feira (18), às 13h30, acontecerá a palestra ‘Conhecendo as Doenças Inflamatórias Intestinais’. No sábado (19), a partir das 9h, será a campanha de conscientização no calçadão da Rua Miguel de Castro e às 19h, iluminação do Menino Maluquinho, em alusão ao ‘Maio Roxo’. Encerrando a programação, no domingo (20), às 15h, a Praça Calógeras receberá o ‘Pedalando pelo Crohn e Retocolite’.

DOENÇAS INFLAMATÓRIAS INTESTINAIS

Diarreia frequente, dor abdominal e, em determinados casos, sangramento retal são alguns dos sintomas comuns às duas doenças inflamatórias intestinais, Crohn e Retocolite Ulcerativa, de caráter crônico e que podem levar seus pacientes, em idade produtiva, a hospitalizações recorrentes e à incapacitação para o trabalho, causando também grande impacto na qualidade de vida, social e psicológica.

As doenças inflamatórias intestinais, Crohn e Retocolite Ulcerativa, são sérias, têm caráter crônico e afetam homens e mulheres indistintamente. O diagnóstico acontece geralmente por volta dos 30 anos de idade, impactando negativamente a força de trabalho e a vida familiar do paciente. De origem não totalmente conhecida, sabe-se que pode haver predisposição genética e que o meio ambiente exerce papel importante em seu desencadeamento (sabe-se que é mais comum em centros urbanos e/ou industrializados).

Tanto na retocolite ulcerativa quanto na Doença de Crohn, os sintomas são semelhantes: dor abdominal, podendo haver hemorragia retal, diarreia, urgência para evacuar e aumento na frequência e dos movimentos intestinais. Estes sintomas tendem a aparecer e desaparecer e podem afetar o nível nutricional do paciente, pois a inflamação consome alguns nutrientes. Pode haver também perda fecal de sangue, fluidos e eletrólitos, em decorrência da hemorragia e diarreias frequentes. Estima-se que 25 por cento dos pacientes podem ser submetidos a cirurgia em algum momento do curso da doença.

Enquanto a retocolite ulcerativa caracteriza-se por inflamação e úlceras no revestimento do cólon ou intestino grosso, a doença de Crohn envolve todo o intestino, sendo que em cerca de 30% dos pacientes, o intestino fino (íleo) é a região mais afetada e, em 40%, a região ileocecal. Ambas podem se manifestar entre 30 e 35 anos de idade.