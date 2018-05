Departamento municipal motiva comerciantes locais a aderirem ao SIM

BOM JESUS DO GALHO – A diretora do Departamento Municipal de Indústria e Comércio, Diana Tostes, juntamente com o assessor jurídico, Valdinei Calais, se reuniu na noite de quarta-feira (9), com os comerciantes, produtores e prestadores de serviço do município. O encontro, promovido com o apoio da Prefeitura Municipal, teve como objetivo explicar ao público sobre a importância da implantação do Serviço de Inspeção Municipal (SIM) em Bom Jesus do Galho e a adoção ao sistema por parte dos empresários locais.

O SIM controla a qualidade dos produtos de origem animal e vegetal, como embutidos cárneos, queijo, ovos, mel e doces, monitorando e inspecionando a sanidade do rebanho, o local e a higiene da industrialização, certificando, com selo de garantia, todos estes produtos no âmbito do Município.

O evento foi aberto por Diana, que deu boas-vindas aos participantes da reunião manifestando seu interesse na defesa dos interesses dos comerciantes.

Dando sequência ao evento, o assessor jurídico da prefeitura, o advogado Valdinei Calais, falou sobre as providências a serem tomadas pelo grupo a fim de que façam a adesão ao SIM em Bom Jesus do Galho. “Esse é um caminho importante para que vocês comercializem, de forma legal, a produção de vocês, conquistem a confiança dos clientes e conquistem novos compradores dessas mercadorias”.

O advogado falou ainda sobre o interesse da Prefeitura em dar preferência aos produtos locais, ressaltando que, para que os comerciantes possa atender a gestão pública, precisam estar com a sua empresa em dia.

Outro tema da reunião foi sobre a permanência das barracas instaladas no centro da cidade durante o jubileu e que costumam se estender para além do período da festa religiosa. Esse fato, segundo os comerciantes, acaba dificultando o acesso dos munícipes aos estabelecimentos locais. Os empresários foram motivados pelo assessor jurídico a buscar uma solução para o exposto.

DESAFIOS

Em seguida, Valdinei Calais concedeu tempo livre para questionamentos do público e definição dos encaminhamentos para os desafios apresentados.

Depois, foi servido um café com bolos produzidos pelas panificadoras locais. “Aproveitamos esta reunião para valorizar os nossos produtos. Aliás, aproveito a oportunidade para, em nome do Departamento de Comércio, incentivar a população a fazer suas compras aqui em nossa cidade, uma forma de valorizar e aquecer a economia local. O Dia das Mães está aí, um momento oportuno para isso, para comprar presentes”, sublinhou Diane.

O evento foi encerrado com uma avaliação positiva do encontro feita pelo grupo, que reconheceu a necessidade de reunir mais empresários de Bom Jesus. “Eu trabalho com informática e não preciso me preocupar com o SIM, mas fiz questão de participar deste evento, a fim de ajudar a fortalecer o nosso grupo, o nosso comércio”, arrematou Marconi Vieira, da Tecnocéu Informática.