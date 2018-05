Município caminha a passos largos no desenvolvimento de trabalhos voltados para a educação

SANTA BÁRBARA DO LESTE – A administração de Santa Bárbara do Leste tem dado atenção especial aos trabalhos voltados para a educação. A construção da sede da Escola Estadual Monsenhor Rocha e a atenção aos alunos da rede municipal estão na pauta da prefeita Wilma Pereira.

Escola Estadual Monsenhor Rocha

A prefeita Wilma Pereira recebeu na tarde dessa quarta-feira (9), o chefe de gabinete da Secretaria Estadual de Educação, Hércules Macedo e a diretora da Superintendência Regional de Educação, Landislene Gomes. Juntos, foram até a obra da Escola Estadual Monsenhor Rocha e todos ficaram encantados com o desenvolvimento do projeto. Na fase atual, o primeiro pavimento do prédio já foi levantado e a estrutura da quadra de esportes da escola foi montada.

A prefeita Wilma Pereira reafirmou o compromisso assumido pelo município de acompanhar e fiscalizar todo o projeto e pediu ao chefe de gabinete, especial empenho junto ao Estado para que os repasses não atrasem para que em breve, os alunos tenham uma sede própria com condições adequadas para estudarem.

Estudantes das Escolas Municipais recebem uniformes e kits escolares

A prefeita e a secretária de Educação Meire Débora Silveira visitaram todas as escolas municipais, onde entregaram camisas de uniforme e kits de materiais escolares para os estudantes. Pais e responsáveis foram convidados a participarem de reuniões e puderam acompanhar de perto mais esse trabalho desenvolvido em benefício da educação em Santa Bárbara do Leste.

Em todas as escolas, a prefeita Wilma Pereira falou aos presentes sobre a gestão eficiente de recursos que tem pautado seu governo. De acordo com a prefeita, um de seus grandes objetivos é garantir educação de qualidade, dando suporte a todos os estudantes do município. Segundo ela, através do corte de gastos com aluguéis e secretarias, tem sido possível investir cada vez mais nos diversos setores voltados para a educação, “desde a reforma que foi realizada em todas as escolas do município até o fornecimento dos materiais pedagógicos necessários ao desenvolvimento dos estudantes”.

A secretária municipal de Educação, Meire Débora Silveira, agradeceu aos pais presentes nas reuniões. De acordo com ela, “Santa Bárbara do Leste tem uma educação reconhecida nacionalmente graças ao desempenho dos estudantes”. A secretária ressaltou que os alunos têm sido motivo de orgulho para o município graças à presença constante dos pais e responsáveis nas escolas e ao empenho das equipes pedagógicas. Meire Débora afirmou “que a parceria entre a Escola e a Família tem sido o grande diferencial na promoção do desenvolvimento das crianças e adolescentes do município”.

Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Santa Bárbara do Leste