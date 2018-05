Realizada a segunda etapa do projeto “Olimpíadas Especiais”

Evento esportivo acontecerá no fim de agosto

CARATINGA – No último sábado (5), nas dependências da UNEC, realizou-se a segunda etapa do projeto Olimpíadas Especiais, com atividades iniciadas às 08hs e término por volta de 16hs com intervalo de almoço. Após a realização das inscrições, a presidente do Lions Clube Caratinga Itaúna fez uso da palavra, agradecendo a participação de todos os professores e voluntários presentes e motivou-os ao serviço voluntário.

O projeto “Olimpíadas Especiais” é voltado para a inclusão social que, através do esporte, está construindo comunidades de aceitação e inserção das pessoas com deficiência intelectual. O programa, que já é realizado em 180 países, foi reconhecido pelo COI – Comitê Olímpico Internacional, em 1988. Esse é o único programa mundial de treinamento e competições esportivas para pessoas portadoras de deficiência intelectual, independentemente do nível de habilidade.

O movimento nasceu no ano de 1960, em Chicago (EUA). No Brasil, teve início em 1990, no Distrito Federal e está presente em sete estados brasileiros. O Lions Clube Caratinga Itaúna traz, em 2018, o evento para Caratinga, com as modalidades esportivas Natação e Atletismo.

Pela manhã foram trabalhadas questões teóricas junto aos professores e voluntários representantes de entidades diversas. Já na parte da tarde ocorreram diversas atividades realizadas de inclusão social, tendo à frente o professor Vinícius, coordenador do Projeto Olimpíadas Especiais no Brasil e também integrante do Lions Clube Guarulhos Centro, acompanhado das jovens Flora Botelho e Juliana Goulart que trabalham no Programa Olimpíadas Especiais em Belo Horizonte. As atividades foram realizadas no salão da UNEC, com a presença de professores, voluntários e também muitas pessoas portadoras de deficiência intelectual. No salão havia mais de uma centena de pessoas.

De acordo com Clotilde Junqueira, presidente do Lions Clube Caratinga Itaúna, com a conclusão dessa segunda etapa já será iniciada a nova etapa destinada ao treinamento dos atletas pelos professores. Segundo ela o evento deverá acontecer em 28 de agosto de 2018, em Caratinga e o Lions Clube Caratinga Itaúna providenciará todas as informações para a divulgação. “Esperamos poder contar com a presença de toda a sociedade nesse evento muito especial. Hoje tivemos a participação de muitos jovens que irão participar do evento na condição de atletas e pudemos perceber que estão muito alegres e entusiasmados e o quanto interagiram nas atividades realizadas pelo coordenador Vinícius Savioli que diga-se, há 25 anos atua no Brasil e no Exterior, na área de esporte e lazer no semento de inclusão de pessoas com deficiência intelectual”, registrou Clotilde Junqueira, que fez questão de ressaltar o importante trabalho do casal governador do Distrito LC-12 João Paulo e Aline e também da assessora de Olimpíadas Especiais e também integrante do Lions Clube Caratinga, doutora Karime Felipe Batista, em prol da realização das Olimpíadas Especiais. De acordo com a presidente, “Caratinga será a primeira cidade do interior de Minas Gerais a realizar esse importante evento que conta com o apoio de indispensáveis instituições e parceiros dessa altaneira cidade das palmeiras, e agradecemos, na oportunidade, a UNEC, o TG 04.003, o América Futebol Clube, a Superintendência Regional de Ensino e a Secretaria Municipal de Educação, a Fábrica de Pães Milano, a Petisco e Mara S.A, o Supermercado Coelho Diniz e o J. Alves Supermercado e estamos certos de que muitos outros parceiros nos apoiarão”.