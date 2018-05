CASU realiza capacitação sobre Curativo em Ferida Operatória

CASU – Hospital Irmã Denise preza pelo atendimento ao cliente realizando mais uma etapa do Programa de Educação Continuada de 2018 para técnicos e enfermeiros

CARATINGA – O CASU – Centro de Assistência à Saúde FUNEC, por meio do CASU – Hospital Irmã Denise, entende a importância da padronização da assistência e o emprego de técnicas corretas para a melhor recuperação do paciente, por isso está sempre capacitando as equipes que atuam diretamente com o cliente e realizou, em duas sessões, na manhã de terça-feira (8) e quarta-feira (9), mais uma etapa do Programa de Educação Continuada de 2018. O Programa visa o aprimoramento de todos os profissionais de Saúde e demais colaboradores. As capacitações têm como objetivo contribuir para a realização do atendimento seguro, humanizado e de excelência mantido pelo CASU.

Cuidado com temas atuais e de rotina

De acordo com a enfermeira Eloíza Estefani Pereira de Paiva, que ministrou a palestra para técnicos de Enfermagem e enfermeiros, o cuidado do pós operatório é de grande importância para garantir a eficácia do procedimento cirúrgico. “Uma ferida aparentemente simples, que é a ferida operatória, protege todo o trabalho realizado pelo cirurgião. O curativo em ferida operatória visa promover conforto do paciente, proteção, prevenção de infecção e complicações, absorção secreções (exudato) e higiene local”.

Importância do Programa de Educação Continuada

De acordo com a diretora de Assistência do CASU, Paula Botelho, o Programa de Educação Continuada Denise visa o aprimoramento profissional trazendo as informações atualizadas e padronização de todas as técnicas empregadas no atendimento ao paciente. “Nossos funcionários são estimulados a participarem de todos os treinamentos, afinal quem hoje no mercado não preza por uma equipe qualificada? Além disso, a participação dos colaboradores é uma confirmação de que nunca é tarde para aprender e que sempre há algo a ser aprendido”.

O Programa acontece em dois plantões para dar oportunidade de igual participação a todos os colaboradores. O objetivo do CASU é promover a conscientização das equipes profissionais sobre a importância de uma constante qualificação do indivíduo, seja no âmbito pessoal, acadêmico ou profissional.

Com o Programa de Educação Continuada o CASU tem o objetivo de manter as equipes atualizadas a fim de trazer mais segurança ao paciente na prevenção de infecções, dentre outras vantagens. “Todas as palestras visam o aprimoramento profissional e colaboram, também, para garantir o atendimento humanizado e seguro aos clientes do CASU – Hospital Irmã Denise, CASU – Hospital Veterinário Joaquim Felício, do CASU – Centro de Reabilitação Funec e do CASU – Instituto CASU – Social I e II”, finaliza a diretora de Assistência.