50 MINUTOS DE PAVOR

Família é mantida como refém e bandidos roubam R$ 20 mil em joias e R$ 3.350 em dinheiro

CARATINGA – A noite de quarta-feira (9) será inesquecível para uma família residente à rua Capitão Paiva, bairro Esperança. Mas o ‘inesquecível’ é no pior dos sentidos, pois durante 50 minutos essa família foi mantida como refém. Cronometrando, é menos de uma hora, mas a violência, seja física ou psicológica, usada pelos bandidos davam a dimensão que esse pesadelo nunca iria acabar. Os bandidos fizeram muitas ameaças e chegaram a ferir o dedo de uma das vítimas, além de desferir coronhadas em outra. Ao fugir, levaram cerca de 20 mil reais em joias e R$ 3.350 em dinheiro, além de celulares.

O pavor começou a ser instalado por volta das 19h, quando um homem, 51 anos, fechava seu estabelecimento comercial. Ao entrar na garagem de sua residência, acabou surpreendido por dois indivíduos; um deles estava armado com revólver e anunciou o assalto. Um dos autores fechou a porta da garagem e a partir daí outras cinco pessoas foram rendidas. O marginal, que estava armado, a todo o instante ameaçava matar o comerciante caso ele não entregasse o ouro que tinha em casa. Conforme a vítima, os autores já foram sabendo que a família guardava joias em casa. Receosas, as vítimas começaram a entregar o que era pedido e assim salvar suas vidas. Foram entregues diversas joias, dinheiro e celulares.

Enquanto um dos marginais colocava o produto do roubo em uma bolsa, o outro ameaçou uma das vítimas, 23, chegando a causar ferimento num dos dedos. Ao ver que sua filha poderia ter o dedo dilacerado, o comerciante disse que poderia lhe matar, mas que não havia “mais nada de ouro que pudesse ser entregue”. Outro momento de tensão foi quando este marginal ameaçou outra vítima, de apenas 10 anos, que é asmática. Ele disse “que não foi com a cara da criança” e fez muitas ameaças, inclusive falando que iria matar o cachorro da família. “Ele (bandido) chegou a dizer que nós tivemos muita sorte, pois nunca matou ou atirou em alguém”, relatou a esposa do comerciante.

Depois, todas a vítimas, exceto o comerciante, foram colocadas em um quarto, sendo amarradas e amordaças. Já o comerciante teve que fornecer outras informações, mas após atender aos marginais, também foi amarrado e ameaçado. Não satisfeitos, os autores reviraram móveis à procura de mais algum item de valor. Assim que os bandidos fugiram, o comerciante conseguiu se soltar e solicitou que uma vizinha acionasse a Polícia Militar. Outra das vítimas, que é genro do comerciante, não teve seu celular roubado e ele também avisou a PM sobre o ocorrido.

Conforme as vítimas, recentemente um homem e uma mulher, que disseram serem oriundas de Raul Soares, estiveram no comércio e se mostraram interessados na compra e venda de ouro. Durante essa visita, essas pessoas pediram para ver todo o ouro que havia no local e acabaram vendendo um cordão para o comerciante.

Assim que a PM iniciou rastreamento, encontrou um Ford Fiesta, placas Contagem, queimado na saída do bairro Santo Antônio. Havia registro de furto/roubo desse automóvel e pelo que tudo indica, foi usado pelos autores do assalto. Conforme a PM, isso mostra que há mais pessoas envolvidas e que elas estariam em outro carro para dar fuga aos autores do assalto.

Os militares irão analisar as imagens de câmeras de monitoramento em comércios próximos. Segundo as vítimas, um dos autores é moreno, tem cerca de 60 anos, vestia camisa xadrez nas cores vinho e vermelha, calça jeans e tênis branco. Ele também usava óculos e tinha a barba por fazer. Já o comparsa é claro, tem cerca de 1,75m, usava óculos de armação preta, tem tatuagem de escorpião no pé esquerdo e no braço tem tatuado o nome ‘Samira’. Esse marginal aparenta ter 30 anos.

A esposa do comerciante disse que o sentimento é de tristeza e indignação. “Aqui em casa todos trabalham, levantamos as 6h. O que temos foi conseguido com muito sacrifício. Então, vêm essas pessoas e levam tudo. Dou graças a Deus porque só levaram bens materiais e não aconteceu algo grave conosco”, disse a vítima.

A PM segue em rastreamento à procura dos autores.