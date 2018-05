Semana Acadêmica de Administração

Doctum de Caratinga traz grandes aprendizados ao público acadêmico

CARATINGA– Aconteceu nos dias 02, 03 e 04 de maio, a Semana Acadêmica da Administração, das Faculdades Doctum de Caratinga, o evento foi realizado no auditório da instituição, com início sempre às 19 horas. A Semana Acadêmica foi preparada com intuito de promover ao aluno, e aos convidados presentes, uma maior interação com temas relevantes que estão acontecendo no mercado atualmente.

Segundo o coordenador do curso de Administração, professor Carlos Bittencourt, o evento foi organizado e planejado para que os alunos possam estar cada vez mais inteirados de assuntos importantes do seu cotidiano, do seu dia a dia, e que estão sendo trabalhados na faculdade, nas organizações e no próprio mercado. E destacou “A Semana Acadêmica deste ano tem o intuito de agregar valores aos participantes e fazê-los refletir temas muito abrangentes, como as questões sociais, as questões organizacionais, como a própria ação do direito do trabalho, assim eles terão a oportunidade de estar recendo uma gama de informações gigantescas e sentirem mais aptos a este ambiente do mercado”.

O primeiro de dia, quarta-feira, foi ofertada a palestra “Indicadores Sociais, ética, Cidadania e Responsabilidade Social”, ministrada pelo professor Flávio Mateus dos Santos. Que após um estudo muito interativo, os alunos participantes puderam interagir fazendo com perguntas, tirando dúvidas, e fazendo suas colocações sobre o tema, que falou como foi o desenvolvimento dos países da América ao longo da história. Para o professor Flávio Mateus dos Santos, “o material é bem interessante para que nós entendamos o caminho do desenvolvimento no Brasil face a administração no país durante os 500 anos de história”.

No dia 03, quinta-feira, a palestra foi ministrada pelo professor Neuber Teixeira Reis Júnior, professor de Direito do Trabalho nas Faculdades Doctum de Caratinga, que tratou sobre o tema “Relações de Trabalho na Sociedade Contemporânea”. A palestra foi finalizada com a mesa redonda, envolvendo a participação dos alunos, com perguntas e argumentações.

Para o professor Alexandre Leitão, diretor de Relações Institucionais, da Rede de Ensino Doctum, destacou a importância da interdisciplinaridade que os eventos das Faculdades Doctum vem apresentando, e complementa: “Hoje um professor de direito está trabalhando o tema da reforma trabalhista, que foi recentemente aprovada, este aluno irá utilizar esse conhecimento nas diversas áreas, um aluno de administração, um curso bastante generalista, futuramente precisará conhecer os direitos trabalhistas, para assegurar funcionários e a empresa que ele vai ter que administrar”.

O encerramento da Semana Acadêmica da Administração, no dia 04, sexta-feira, foi tratado o tema “As Teorias da Administração e o contexto atual das organizações”, que foi ministrado pelo Administrador, professor, consultor, vereador (município de Manhuaçu) e empresário, Rodrigo Júlio dos Santos, que abordou algumas técnicas do empreendedorismo e gestão de negócios, falou de como o mercado é dinâmico e competitivo, exigindo que os profissionais de Administração estejam atentos a velocidade das mudanças. “Há 18 anos tive a oportunidade constitui e desenvolver meu negócio, e consegui colocar em prática tudo que eu aprendi no banco da faculdade e aplicar dentro da minha empresa e hoje o que eu mais vejo e compartilho com as pessoas são a questão do conhecimento da habilidade da atitude hoje a gente precisa de colaboradores de empreendedores que tenham atitudes, você pode ser um grande empreendedor sendo funcionário de uma organização, mas você precisa ter atitude de dono, você não precisa continuar com atitude colaborador você tem que enxergar sua organização como se você fosse um dono dela. E isso tem ajudado muitas pessoas, ajudar o negócio que ela está inserida a crescer e a desenvolver outras habilidades também para desenvolver o seu próprio negócio”, disse o palestrante Rodrigo Júlio dos Santos.

O coordenador do curso, Carlos Bittencourt, ressalta: “Estamos muito satisfeito pela participação de todos que puderam estar aqui presentes mas principalmente aqueles que trouxeram o conhecimento para ser determinado, isso faz com que o acadêmico perceba que aquilo que nós estamos estudando em sala de aula, a própria teoria pode ser transformada e aplicada então de uma forma planejada nós já estamos objetivando essa preparação não só para os Acadêmicos do curso mas também para os Acadêmicos do nosso sétimo período desse semestre que realizarão a prova do ENADE em novembro deste ano”.

Os alunos também fizeram uma ótima avaliação da semana acadêmica de administração quando puderam ter contato direto com especialistas e profissionais do ramo empresarial. “Me sinto muito orgulhoso de ter participado dessa Semana Acadêmica, que foi de grande valor a todos nós, que aprendemos muito sobre a gestão da administração, essa gestão que é o de ontem, de hoje e o de amanhã. Então para nós esse conhecimento vem agregar muitos valores na nossa formação acadêmica”, disse Cleber Lucas Braga, aluno do 3º período de Administração, da Doctum Caratinga.