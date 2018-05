“A História do Macaco Vermelho”: juiz de Caratinga lança seu primeiro livro

Obra do magistrado Anderson Nogueira conta com participação de outros artistas e pretende valorizar a diversidade nas escolas da região através de parcerias

CARATINGA – Empatia e respeito ao próximo são valores fundamentais e podem ser ensinados de forma lúdica nas escolas, através da literatura por exemplo. Essa é a proposta do magistrado Anderson Nogueira Alves, juiz diretor do foro de Caratinga. No dia 26 de junho, às 19h no Auditório Celso Simões Caldeira, ele lançará seu primeiro livro “A História do Macaco Vermelho”, organizado pelo escritor Eugênio Maria Gomes e ilustrado pelo cartunista Camilo Lucas.

A ideia da personagem, segundo o autor, surgiu de histórias que ele contava para as filhas. “O macaco vermelho foi criado dentro de casa, a partir da ideia de brincar com o animal e o universo da criança”, explica. A obra conta a história de um macaco que muda de cor enquanto se divertia com os amigos. Em busca da sua identidade, ele passa por vários obstáculos até que, finalmente, volta para casa, encontra sua mãe e consegue recuperar suas características originais. “Essa diferença que cada um tem é a identidade, esse é o valor que queremos passar, buscar a própria identidade com o apoio dos amigos e da família”, anuncia o juiz.

A arrecadação com a venda dos livros será doada ao Lar das Meninas e à AMAC (Amigo dos Meninos Assistidos De Caratinga). A obra conta com a parceria da Superintendência Regional de Ensino, da Fundação Educacional de Caratinga e da Academia Maçônica de Letras do Leste de MG (AMLM). Além disso, o evento de lançamento terá participação do Tiro de Guerra e do Coral Menino Jesus de Praga. A entrada é gratuita.

ORGANIZAÇÃO

O 1º volume da Coleção “A História do Macaco Vermelho” foi organizado pelo escritor, professor e pró-reitor de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão do UNEC, Eugênio Maria Gomes. “Foi uma experiência muito bacana e que me atrai muito. Tive um prazer enorme de organizar essa obra, escrita pelo Dr. Anderson e ilustrada pelo Camilo. Deixo aqui o convite para participarem da festa de lançamento e adquirirem o livro, porque a renda terá uma função social muito grande”, reforça.

ILUSTRAÇÃO

Para colorir a obra e dar formas à história contada pelo autor, o cartunista Camilo Lucas usou cores vivas e atraentes. “Eu sempre participo de trabalhos voluntários, tanto com cunho filantrópico, como é o caso desse livro, quanto para amigos que desenvolvem projetos culturais. Uma mão lava a outra, estamos sempre nos ajudando. E é muito gratificante ter sido escolhido para ilustrar essa obra. Espero que eu tenha atendido às expectativas e que as crianças gostem”, expressou.

PROJETO “MACACO VERMELHO”

A Justiça e seu funcionamento é um assunto pouco explorado pela grade curricular nas escolas. Com a reforma do Ensino Médio feita pelo atual governo federal e a retirada de Sociologia e Filosofia, por exemplo, das disciplinas obrigatórias, o assunto é ainda menos abordado. Segundo o juiz de direito Anderson Nogueira Alves, a proposta é usar essa personagem criada no livro para levar o trabalho do Poder Judiciário até as escolas da região.

Além de diretor do foro de Caratinga, ele é coordenador do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC) e responsável pelo Juizado Especial. O magistrado Anderson propõe que o Macaco Vermelho seja um símbolo do Judiciário de Caratinga, distribuindo selos e promovendo concursos literários e artísticos nas escolas. Em parceria com a Superintendência Regional de Ensino, ele quer oferecer palestras através do CEJUSC para instituições da rede pública e privada, buscando combater a criminalidade e também estimulando valores como a diversidade e o respeito ao meio ambiente.

====

SERVIÇO

Dia 26 de junho, 19h

Auditório da Unidade I do UNEC, Centro de Caratinga

Entrada é gratuita