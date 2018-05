A FACTUAL RECEBE PRELETORES DE FORA (1)

Atlanta, a capital do Estado da Geórgia, EUA, é um centro muito importante e incrivelmente inovador no cenário das dezenas de cidades americanas com mais de 3-4 milhões de habitantes.

Lá se encontra, entre outros centros de estudos importantes, um dos centros mais avançados e corajosos do mundo do movimento da cultura negra hodierna!

Aquelas ‘paragens’ geraram vários ícones dos nossos tempos, e aqui destaco apenas um – Martin Luther King, o teólogo-pastor-ativista que liderou o movimento de emancipação cultural do povo afro-americano.

Daquela cidade estaremos recebendo – em duas semanas – uma equipe de 4 professores universitários, que serão os principais palestrantes no I FÓRUM DO CURSO DE TEOLOGIA da Faculdade Uriel de Almeida Leitão.

A temática que será abordada será: RELIGIÃO, VIOLÊNCIA E DIREITOS HUMANOS.

Creio ser um privilégio ter em nossa cidade preletores de outras terras.

Há muita crítica em relação a muitas partes do mundo, e os Estados Unidos não estão isentos. Pelo contrário, há muita coisa que é vivida lá que não é “material de exportação”!

Entretanto, muito mais que outras faculdades, uma escola de Teologia não pode ficar isolada. Em cada intercâmbio e troca há ricos benefícios para todos os lados. Em nosso evento contaremos, além da presença de nossos cursos Doctum de Teologia, de Direito e de Serviço Social, com a participação de uma boa representação da cidade de Caratinga.

Atlanta tem vivido muita violência em épocas sombrias de sua existência. Mas ela tem aprendido a superação. Minha família fez dela, por quase vinte anos, a ‘nossa’ cidade. Cedo constatamos que os problemas da cidade eram transformados em pontes para novos projetos, e hoje ela é uma cidade aberta para todos.

Existe por lá um mover dinâmico, que envolve pessoas, as comunidades e o robusto complexo industrial-econômico, que a alavancou nos últimos 30 anos. Vários setores – como o da viação aérea, por exemplo, foram rapidamente desenvolvidos, de sorte que hoje aquela cidade relativamente pequena possui o maior e mais organizado aeroporto do mundo, com mais de 100 milhões de passageiros por ano, com 5 pistas de pouso e mais 5 de decolagem simultâneas.

Nossos preletores são autoridades reconhecidas em suas áreas (Psicologia, Teologia, Sociologia, Antropologia) nos Estados Unidos e no mundo. Uma delas foi por um tempo professora da Harvard University.

Queremos convidar a todos para reservar a noite de segunda e terça-feira, dias 21 e 22 de maio, para o nosso evento – o I Fórum do Curso de Teologia.

Ajudem-nos a recepcioná-los com o abraço amigo do nosso Ziraldo, e debater com eles como outros grandes caratinguenses o fazem Brasil afora.

Um grande abraço!

Rev. Rudi Kruger – Diretor Faculdade Uriel de Almeida Leitão

