Cras inicia cursos de capacitação profissional

BOM JESUS DO GALHO – O Centro de Referência da Assistência Social (Cras) acaba de dar início a dois cursos de capacitação profissional – de manicure e pedicure, e de designer de sobrancelhas. A iniciativa, que tem como público-alvo mulheres inscritas no Cadastro Único do Governo Federal, conta com 20 participantes.

Segundo a coordenadora do projeto, a assistente social Andreza Batista Bueno, as oficinas de beleza têm como objetivo promover o protagonismo das pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade social e econômica por meio de atividades que possam gerar renda para esse grupo. “Muitas pessoas, mulheres, em sua maioria, conseguem se manter e até sustentar sua família por meio do que ganham com o seu salão de beleza. Além do mais, sem precisar sair de casa, conciliando as atividades profissionais e as do lar”, observa.

As aulas são ministradas duas vezes por semana pela cabeleireira e maquiadora Nádia Ferreira, que em três meses ensinará às alunas as técnicas mais modernas de design de sobrancelha e manicure. “Em relação ao curso de manicure, a turma vem aprendendo sobre como fazer a cutilagem, esmaltar e cuidara da beleza das mãos e pés de homens e mulheres”, enumera a monitora, acrescentando que o grupo aprende ainda sobre autoestima e atendimento ao cliente.

GANHOS

Em relação às aulas de designer, Nádia explica que as alunas estão aprendendo a modelar e a delinear as sobrancelhas de acordo com o formato do rosto, o gosto dos clientes e as tendências da moda. “Pela importância das sobrancelhas na harmonização do rosto, para destacar e iluminar o olhar, a procura por esse serviço é grande e vem aumentando a cada dia mais. Então, o ofício de designer pode render bons ganhos a quem se dedica a essa atividade, tanto como renda complementar quanto principal fonte de renda para se manter as despesas da família”, enfatiza. No entanto, ela destaca em segunda que, “para se manter no mercado, conquistar clientes, a designer precisa estar bem capacitada”.

A oficina é uma realização do Cras, e conta com o apoio da Prefeitura Municipal, por meio de seu Departamento de Assistência Social.

Ao fim do curso, que é totalmente gratuito, as alunas receberão certificados.

SERVIÇO

Interessados em participar das oficinas do Cras devem entrar em contato com o setor.