Lar dos Idosos Monsenhor Rocha prepara mais uma edição da ‘Feijoada Beneficente’

Evento acontecerá no dia 20 de maio; renda será revertida para as despesas instituição e pagamento do 13° salário dos funcionários

CARATINGA– O Lar dos Idosos Monsenhor Rocha de Caratinga realiza mais uma edição da ‘Feijoada Beneficente’, no próximo dia 20 de maio (domingo), a partir de 11h. Além de saborear a feijoada, os participantes ainda poderão assistir a apresentações musicais.

A renda da feijoada será revertida para as despesas instituição, sobretudo, o pagamento do 13° salário dos funcionários, como esclarece a assistente social do asilo, Silvana Rocha. “Para ajudar as despesas dos nossos 79 internos, que acolhemos hoje e pagamento no final do ano do 13° salário, porque fazemos uma agora em maio, a outra acontece em setembro. E juntando as rendas conseguimos arcar com estas responsabilidades”.

Os ingressos já estão à venda pelo valor de R$ 20 (crianças de até sete anos não pagam) e podem ser adquiridos na sede instituição, Supermercado Soares, Irmão Supermercados ou com membros da Sociedade São Vicente de Paulo.

O Lar dos Idosos Monsenhor Rocha, fica situado à Rua Deputado Dênio Moreira de Carvalho, 1.139, no Bairro Santa Cruz.