Escola faz homenagem ao Dia das Mães relembrando personagens heroicas de desenhos animados

CARATINGA – Ser mãe não é apenas dar à luz a uma nova vida. É também redescobrir o que é o amor. É dedicar noites e dias para cuidar e educar seus filhos. Para agradecê-las por toda essa dedicação, a Escola Professor Jairo Grossi preparou no último sábado (05) uma homenagem especial em referência ao próximo domingo (13), Dia das Mães. “Nós, enquanto escola, não podemos deixar de contribuir para a formação integral do aluno, além de trabalhar os conteúdos tradicionais. Trabalhamos também a gratidão. E hoje estamos prestando uma homenagem a quem tanto faz por eles. Fazemos questão de reservar um espaço para homenagear a família sempre que possível”, explica Angélica Nunes Cota, supervisora pedagógica da Escola Prof. Jairo Grossi.

Alunos do mini-maternal até o primeiro ano do ensino fundamental apresentaram músicas, danças e poesias para as famílias. O figurino, representando heroínas de desenhos animados, foi escolhido cuidadosamente para simbolizar o papel de guerreiras desempenhado pelas mães na vida real. “Preparamos uma singela, mas carinhosa homenagem. É uma maneira das crianças se expressarem e demonstrarem o sentimento delas pelas mães”, acrescenta a supervisora.

Emilene Campos Galvão, mãe do Gabriel, conheceu a maternidade há cinco anos. Ao se lembrar de todos os passos e obstáculos já enfrentados, ela sorriu e comentou que tudo vale a pena. “É sim muito trabalhoso, mas prazeroso. Ser mãe é o que eu mais amo fazer. Fiquei muito emocionada e agradecida ao colégio por nos fazer essa homenagem tão bonita. Só de lembrar, de estar com ele, de ver ele crescer, fico muito feliz e orgulhosa”, relata. Para Gabril Campos Galvão, sua mãe representa amor. “Ela é linda, amo muito ela”, contou ele, sorridente.