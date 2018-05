Copasa assina Termo de Cooperação em Caratinga

CARATINGA – A Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa) assinou um Termo de Cooperação Técnica com a Prefeitura de Caratinga para fornecimento de óleo diesel destinado ao abastecimento das máquinas e caminhões da Prefeitura. A medida visa estimular o desenvolvimento das ações do Programa Pró Mananciais, que serão executadas no Ribeirão do Lage, manancial de captação de água bruta pela Companhia.

Além do prefeito de Caratinga, Welington Moreira de Oliveira, também participaram da assinatura do convênio, no dia 20 de abril, o gerente do Distrito Regional Caratinga da Copasa, José Augusto Reis, e técnicos da Companhia.

Entre os trabalhos previstos será construída uma estrutura de contenção das águas das chuvas, possibilitando a infiltração das águas nos lençóis freáticos e aquíferos, de forma mais rápida. Para evitar o assoreamento dos cursos d’água, serão contidos os sedimentos por meio dos dispositivos (bigodes) construídos nas laterais das estradas. Haverá ainda uma melhoria significativa das condições das estradas vicinais (vias que dão acesso à estrada de rodagem principal).

A Emater, parceira no programa, irá atuar com orientação técnica para definir os melhores trechos para a construção de barraginhas, caixas secas, áreas de contenção nas estradas e colocação de cascalhos, sempre que necessário.