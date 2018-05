Usuários relatam dificuldades com o sistema de emissão da Nova Nota Fiscal Eletrônica

Prefeitura de Caratinga explica que dificuldades podem estar associadas à cota limite de e-mails enviados e a quem não participou de treinamento gratuito ofertado pelo município

CARATINGA- Nos últimos dias, o DIÁRIO DE CARATINGA recebeu reclamações de pessoas com dificuldades com o novo sistema de emissão de nota fiscal da Prefeitura de Caratinga. Os relatos foram de que o servidor estava instável e que a nota fiscal estava carregando em branco.

A Reportagem entrou em contato com a prefeitura para saber informações sobre os problemas relatados. Conforme o executivo, ontem técnicos fizeram testes de uso e a Nova Nota Fiscal de Serviços Eletrônicas está “funcionando normalmente”. “Na análise técnica foi cogitada a possibilidade de que as mencionadas dificuldades possam estar associadas à cota limite de e-mails enviados, cujo limite está em processo de expansão”.

A Prefeitura de Caratinga ainda ressalta que realizou nos dias 3 e 4 de abril, evento para a apresentação do novo projeto e workshop para que contadores, tomadores e prestadores de serviço exercitem como emitir as Notas Fiscais Eletrônicas – NFS-e, e Declarações Eletrônicas – DEISS, através do novo sistema. “Entendemos que aqueles que não participaram do workshop sejam os que estão encontrando dificuldades nas etapas”.

A Prefeitura afirma que tentou organizar um novo treinamento para o dia 9 de maio, porém não houve quórum e o evento foi cancelado. “Mas, os interessados em participar do novo workshop gratuito devem fazer contato no telefone 33.3329.8009, pois ao serem preenchidas as vagas o município realizará novo treinamento”.

Atualmente a Prefeitura de Caratinga disponibiliza técnico para, em caso de dúvidas, dar suporte na emissão da nova nota Fiscal Eletrônica. Os interessados neste suporte devem entrar em contato com Batista, através do telefone (33) 9.8806-4420.