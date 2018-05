Crimes na região do 62º Batalhão de Polícia Militar reduzem em quase 50%

CARATINGA – Representantes da sociedade civil, do Poder Judiciário, do Ministério Público, Tiro de Guerra e do comércio, estiveram ontem na sede do 62º Batalhão da Polícia Militar em Caratinga, onde foi apresentada a Gestão de Desempenho Operacional (GDO). O comandante do Batalhão, tenente-coronel Luciano Reis, mostrou os resultados do primeiro quadrimestre do ano comparados com o mesmo período de 2017 e a metodologia de trabalho.

Para oficial da PM, os resultados são muito bons. “O 62º Batalhão está vivendo uma fase boa na questão de redução criminal, e de resultados dentro dos indicadores propostos pela Polícia Militar de Minas Gerais. Hoje temos resultados altamente satisfatórios; homicídios, por exemplo, temos redução de quase 60% em relação ao mesmo período do ano passado, e isso faz com que os crimes violentos (roubo, homicídio, extorsão e estupro) que também estão em redução nos coloque como 13º colocado em Minas Gerais, no ranking feito pela Secretaria de Estado de Defesa Social a cada dez dias”, pontuou o comandante.

A redução no crime de roubo consumado foi de 45,50%, no de homicídio tentado, 45,83%; estupro de vulneráveis, 41,18%; e extorsão que não é um crime muito comum na região, a queda de 75%. Somando os índices dos crimes violentos, a redução foi de 47,29%. No primeiro quadrimestre houve aumento de 18,46% nas apreensões de armas em relação ao ano passado e uma queda de 50,26% de crimes com uso de arma de fogo.

Segundo o tenente-coronel, é um desafio manter esses números, por isso espera com as metodologias implantadas fixar o resultado, que em sua opinião reflete na vida do cidadão

METODOLOGIAS

O comandante Luciano Reis mostrou alguns portfólios de serviços incrementados no 62º BPM. Será implantado a ciclo patrulha (patrulhamento de bicicleta) em Caratinga, nos destacamentos terão alguns programas de acompanhamento de conflitos agrário e familiar, porque segundo o tenente coronel, “eles podem gerar homicídio no futuro”. “Tem também a estratégia de cartão-programa, direcionados a locais estratégicos na cidade, onde está o foco do crime, programa de qualificação de quilometragem de viaturas, em que o policiamento não é feito de forma aleatória, mas focados em lugares estratégicos. São várias metodologias, que contamos com a disciplina tática do militares do batalhão, que nos orgulham de trabalhar juntos. Isso fez com que tivéssemos bons resultados nos quatro primeiros meses do ano”, destacou o comandante.

Outras metodologias usadas pelo 62º Batalhão são o Grupamento Especial para Prevenção Motorizada Ostensiva Rápida (Gepmor), o Tático Móvel, a Patrulha Rural, o Programa Educacional de Resistência as Drogas (Proerd), Patrulha Escolar, Base Comunitária Móvel, e o Rádio Patrulhamento. Também foi lançado ontem o policiamento a pé, sendo uma dupla no Centro e outra no Bairro Santa Cruz.