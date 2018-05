Minas Gerais esqueceu de nossa heroína

No último 21 de abril, foi oferecida a Medalha da Inconfidência para a família de Marielle – a vereadora assassinada no Rio de Janeiro. E para nossa verdadeira heroína mineira – a professora Heley de Abreu Silva Batista foi lhe oferecido o esquecimento, justo à ela que deu a própria vida para salvar a vida de várias crianças naquele episódio criminoso em Janaúba.

Uma total falta de coerência do atual governo mineiro. Oferecer medalha para a família da Marielle lá do Rio de Janeiro na pessoa da arquiteta Mônica Benício, esposa da vereadora Marielle Franco, assassinada em março no Rio de Janeiro. O evento aconteceu em Ouro Preto, na região Central do Estado.

E a professora Heley de Abreu Silva Batista – Senhor Governador?

Sua Excelência esqueceu ou sua assessoria na região é tão ruim que se esqueceu de avisá-lo da existência da nossa heroína?

Ensinar era o propósito e o símbolo da reconstrução da vida da professora Heley de Abreu Silva Batista, em Janaúba, no norte de Minas Gerais. Aos 43 anos, cuidava dos alunos como se fossem seus filhos antes de ter o corpo queimado durante a luta travada com o vigia Damião Soares dos Santos, que ateou fogo na creche em que trabalhava, matando-a e a mais oito crianças. Não tenho nada contra oferecer a medalha da Inconfidência a quem o governador Pimentel quiser. É prerrogativa dele. Mas esquecer a nossa professora foi um gesto de que não se tem preocupação com a educação no Estado de Minas e muito menos respeito com aqueles que lutam no dia a dia em Minas Gerais.

Tenha dó governador. O senhor deu um tapa na cara dos mineiros. Oferecer a medalha da Inconfidência para a família carioca não tem problema, mas nega-la para nossa professora heroína foi de uma deselegância e falta de respeito sem precedentes na história de Minas.

Seu gesto será interpretado pelos mineiros não somente como falta de memória histórica, mas, principalmente, falta de compromisso com os servidores do Estado e falta de respeito com o gesto extraordinário de nossa heroína mineira.

Que pena governador, o senhor perdeu a oportunidade de cair nas graças dos mineiros. Sinal de que está realmente muito mal assessorado. Substitua sua secretária de Educação – Senhor Governador. É inadmissível o esquecimento de nossa heroína.

Dr. Joao Domingos é advogado pós-graduado em Direito Ambiental, Docência do Ensino Superior, vereador em Ladainha, escritor e diretor-executivo de futebol do Santo Antônio de Teófilo Otoni