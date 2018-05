Tom: Um cara com cheiro de gol

Uma das muitas coisas que o futebol nos proporciona é construção amizades duradouras. Quando me pergunta se fui bom jogador no meu tempo, respondo que não comprometia e me considerava um jogador mediano. Porém, tive a sorte e o prazer de jogar com muita gente boa. Welinton Corrêa, ou simplesmente ‘Tom’ para os amigos foi um desses caras. Contemporâneos de um tempo onde nosso futebol regional iniciava sua grande decadência em relação às competições, fazemos parte de uma geração que não teve os grandes campeonatos da cidade e Regionais para disputar. Porém, as competições de base e as Copas Distritais que pipocavam em todos os recém municípios emancipados, jogamos todas e conquistamos várias: Campeões juniores invictos pelo Esplanada em 1993, Campeão pelo Bailados Entre Folhas 95, Campeão Copa Oeste pelo Dom Modesto 1996. Entretanto, um dos momentos mais marcantes que tivemos do mesmo lado foi o “timaço” do Santa Rita que disputou pela primeira vez o Campeonato Minero de Juniores em 1994. Recentemente recebi meu amigo Tom no programa Abrindo o Jogo. Num bate-papo cheio de nostalgia, lembramos de muitas histórias. Não tenho dúvida em afirmar que foi um dos melhores atacantes de seu tempo. Um artilheiro dono de um chute potente de canhota e uma cabeçada letal de dentro da área. Jogando futebol amador, as melhores coisas que guardamos são amizades e histórias que elas carregam. Valeu Tom!

Mineiros: Cada um com seus problemas

O América foi goleado pelo Vasco por 4 a 1 depois de começar vencendo. A desconcentração da equipe de um tempo para o outro não pode acontecer. Oscilar tanto dentro da mesma partida é inaceitável para quem deseja permanecer na primeira divisão. Porém, depois de quatro rodadas o saldo ainda é positivo.

O Cruzeiro venceu a primeira no Brasileirão. Tão importante quanto os três pontos, foi poder assistir mais uma ótima partida de Dedé. O zagueiro voltou a atuar em grande nível. Além disso, o placar até poderia ter sido mais elástico pelo volume de jogo do time de Mano Menezes. Com a semana inteira para recuperar o time e se preparar para os próximos compromissos, a Raposa sonha em disputar as três competições até o final.

O Atlético arrancou um empate contra o São Paulo fora de casa. Mas, teve até chance de vencer. É preciso entender que o grupo atleticano é bom. Porém, não se tem tantas opções para brigar por várias competições ao mesmo tempo. Nesta semana tem a Copa Sul-americana pela frente. A obrigação de vencer o San Lorenzo é o grande problema imediato. Por outro lado, os argentinos não vivem sua melhor fase. Por isso, dá para acreditar no Galo que contará certamente com a força da torcida em casa.

Melhor futebol é do Grêmio

A tabela do Brasileirão mostra o Flamengo em primeiro com 10 pontos. Porém, na minha humilde opinião, quem está jogando o melhor futebol do país atualmente é o Grêmio. O time comandado por Renato Gaúcho é o atual campeão da Copa do Brasil, estadual e vice mundial. O tricolor gaúcho é só o 5º colocado. Mas, se não abrir mão da disputa como fez ano passado, será o grande time a ser batido no Campeonato Brasileiro.

Rogério Silva

