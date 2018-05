Mais uma apreensão de droga no presídio de Caratinga

Mãe é acusada de esconder maconha nas roupas dos filhos para tentar enganar as agentes

CARATINGA – Verônica Cristina da Silva Teixeira, 26 anos, foi detida neste domingo (6). Ela é acusada de tentar entrar com drogas no presídio de Caratinga durante a visita. Segundo os agentes, a mulher escondeu duas porções de maconha nas vestes dos filhos. Verônica iria visitar o detento Rondinei de Jesus.

Verônica levou seus três filhos, 1, 8 e 10 anos respectivamente, mas as agentes penitenciárias notaram que ela estava muito nervosa. Então, elas fizeram a revista e encontraram a droga no forro das roupas íntimas das crianças. A maconha foi embalada em papel carbono, o que dificulta sua localização quando do uso do scanner corporal.

A mulher foi detida e levada para Delegacia de Polícia Civil. Rondinei também foi conduzido para prestar esclarecimentos.